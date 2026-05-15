熊闖日本青森市區大樓 花卷機場因熊暫關跑道

日本今天下午有一頭熊闖進青森市長島地區的商業大樓，市府、警方與當地獵友會成員已在大樓入口設置箱籠等因應；另外，岩手縣的花卷機場稍早因為熊的關係，一度關閉跑道。

「讀賣新聞」報導，青森市政府說明，闖入商業大樓的熊是成熊，目前尚未傳出有人受傷。

這間商業大樓內含飯店、便利商店、餐廳等業者。青森縣政府今天獲報，一隻熊於下午3時30分左右闖進一樓麵包店。

事發現場位在青森縣政府以東約500公尺處，這個區域設有法院、餐廳等，是青森市的市區。

除了這起案例，岩手縣稍早發生熊闖入機場跑道的事件。

岩手地方電視台「岩手可愛電視台」（mit）報導，位在花卷市的花卷機場今天傍晚5時30分左右，由於有一頭熊進入跑道，導致跑道一度關閉。

這起事件目前未傳出受害消息。