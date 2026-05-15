女性專用App遭認定歧視 澳洲法院維持跨性別女勝訴

澳洲聯邦法院今天維持一項具有里程碑意義的判決，認定女性專屬應用程式Giggle for Girls拒絕跨性別女性蒂克爾（RoxanneTickle）使用，構成了直接歧視行為。

路透社報導，澳洲聯邦法院合議庭判決裁定Gigglefor Girls及其創辦人兼執行長葛羅佛（Sall Grover）於2021年封鎖蒂克爾的帳號構成直接歧視，賠償金額則翻倍。

這款應用程式和葛羅佛要向蒂克爾支付2萬澳幣賠償金，還有她的訴訟費用。

澳洲聯邦法院曾在2024年判定，此案屬於間接歧視行為，當時這項裁決被譽為澳洲性別認同與跨性別權利的一項突破性判決。

蒂克爾在法院外頭告訴記者：「我對於自己案件的結果相當滿意，我希望它能幫助跨性別和性別多元群體及其親友癒合創傷。」

她還說道：「我提起訴訟是為了告訴跨性別者，你們可以勇敢為自己挺身而出。」

葛羅佛的律師則尚未回覆路透社的置評請求。