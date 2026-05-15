「御風輪」首航愛媛松山港 台日海事學生交流創新頁

教育部實習船「御風輪」11日至13日首度航抵日本四國愛媛縣松山港，成為台灣實習船首次停靠日本四國地區，也首度舉辦台日海事學生大規模登輪交流活動，超過200人參與，象徵台日海事教育合作邁向新階段。

教育部技職司長楊玉惠親赴松山港迎接，高雄科技大學副校長俞克維及駐大阪辦事處秘書李冠穎陪同出席，愛媛縣政府觀光運動部與愛媛縣教育委員會代表也到場歡迎。

楊玉惠登船致詞表示，「御風輪」是台灣培育海事專業人才的重要教學平台，不僅肩負航海與輪機實作訓練，也扮演推動國際海事教育合作的重要角色。此次交流邀請日本山口縣國立大島商船高等專門學校，以及愛媛縣國立弓削商船高等專門學校師生登船，希望透過共同學習與生活互動，深化專業交流與文化理解。

她指出，海洋無國界，海事教育更需具備國際視野。此次航程拓展至日本四國，並結合實地交流與共學機制，象徵台灣海事教育正邁向國際協作與人才共育的新階段，也為未來台日深化合作奠定基礎。

愛媛縣教育委員會代表中井賢哉課長表示，誠摯歡迎「御風輪」到訪，並形容船上完善且先進的教學與實習設備，如同一座「海上移動教室」，展現台灣海事教育的實力。他指出，愛媛縣以造船與水產業聞名，擁有多所海事與水產教育機構，期待未來與台灣在職業教育與海事人才培育方面進一步合作。

此次交流活動中，12日約有40名來自山口縣國立大島商船高專的師生登輪交流，並安排留宿船上一晚；13日則有約30名愛媛縣國立弓削商船高專師生登船參訪。日本學生參觀駕駛台、模擬設備及機艙等設施時，對船上完善的教學環境留下深刻印象。

雙方學生除進行設備導覽與經驗分享外，也透過自我介紹、有獎徵答等互動活動交流，現場氣氛熱絡，展現台日青年交流活力。

此次登輪交流，台灣共有高科大航海與輪機相關科系118名師生參與，包括航海系師生50人、輪機系68人；日方兩校則約75名師生參加，加上船員及行政人員，整體交流規模超過200人。

「御風輪」由高雄科技大學代管並負責籌建，歷時5年打造，總建造經費約16.5億元，2023年10月完成命名及下水典禮。船舶總噸位9680噸、全長114公尺，依「航海人員訓練、發證及航行當值標準國際公約」（STCW）規範設計建造，配備實習駕駛室及航海、輪機、高壓電等全功能模擬系統。

教育部表示，「御風輪」肩負全國海事相關科系學生的海上實習與國際交流任務，除過往固定航行至日本東京及鹿兒島進行交流外，也將拓展更多國際合作據點，深化與各國海事院校交流，提升台灣海事人才的國際競爭力。