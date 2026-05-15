快訊

台灣恐迎挑戰？川習會落幕 國策院董事長分析「中共未來方向」吐憂心

老父遺囑土地全留小女兒沒用 踩這條法律紅線要吐回數百萬

聽新聞
0:00 / 0:00

日本福島有熊出沒…疑似在校園內出沒 小學生上學途中緊急避難

中央社／ 東京15日綜合外電報導
位在日本福島縣喜多方市的松山小學附近，今天上午相繼有民眾通報目擊熊出沒。 示意圖／歐新社
位在日本福島縣喜多方市的松山小學附近，今天上午相繼有民眾通報目擊熊出沒。 示意圖／歐新社

位在日本福島縣喜多方市的松山小學附近，今天上午相繼有民眾通報目擊熊出沒，這也使學校與市府採取緊急措施，校方也隨即下令上學途中的小學生前往附近建築物內避難。

福島放送（KFB）報導，喜多方市一處住宅區今晨5時左右相繼有人目擊像是熊的動物現蹤，而且有人接著在上午7時30分左右，於松山小學體育館附近通報稱目擊到熊。

這間小學的職員之後在學校體育館附近發現熊，且熊後來疑似在校園內出沒過後，離開校區。

而這間學校的職員隨後通報校長，並出動教職員等人確保學校周邊安全。

另外，當時正逢學生上學的尖峰時期，有學童在附近道路步行準備進入學校，校方當時隨即指示這些學生到附近的建築物等地避難。

學童隨後迅速撤離，在學校教職員確認安全之後，所有學生安全到校。

喜多方市教育委員會已經向市內所有學校，發出電子郵件通知此事，並特別要求學校附近的家長送孩子到校上課，且下令松山小學避免舉行室外活動。

目前，熊可能在松山小學東南方約300公尺處逗留，當地警方持續在附近戒備。

而當局也在確認監視器畫面，市府與相關單位正在合作，致力確保兒童與當地居民的安全。

福島 日本 體育館 熊害 小學生

延伸閱讀

日本防熊襲「機器狼」訂單爆增 嚎叫聲能嚇跑野生動物

日本托兒中心爆不當管教！學童玩捉迷藏撞到人 遭逼「土下座」下跪道歉

5月14日嘉義市西區 凌晨發生規模2.9淺層有感地震

雲林縣小學新生數遽減600多人 2校掛零「唯這校逆勢增班」原因曝光

相關新聞

熊闖日本青森市區大樓 花卷機場因熊暫關跑道

日本今天下午有一頭熊闖進青森市長島地區的商業大樓，市府、警方與當地獵友會成員已在大樓入口設置箱籠等因應；另外，岩手縣的花...

日本福島有熊出沒…疑似在校園內出沒 小學生上學途中緊急避難

位在日本福島縣喜多方市的松山小學附近，今天上午相繼有民眾通報目擊熊出沒，這也使學校與市府採取緊急措施，校方也隨即下令上學...

心碎！每天通電話難挽8旬母孤獨死 兒見屋內亂象才知對話盡是謊言

據日媒Gold Online報導，近期神奈川縣發生一起令人鼻酸的事。一名81歲的老婦人獨自於老舊公寓內死亡，2天後被發現。儘管54歲在東京工作的兒子每天準時打電話關心，卻在整理遺物時，才驚覺母親為了「不給孩子添麻煩」，竟長期隱瞞自己的生活現況。

不識貨！京都植物園收藏《本草綱目》AI估6千元 專家鑑定飆成2千萬

據日媒FNN報導，京都府立植物園近期上演了一場戲劇性的尋寶記。館內存放的一套《本草綱目》，原本AI鑑定為贗品，估價僅3萬日圓（約台幣5980元）。沒想到送至知名節目「開運鑑定團」後，竟獲專家給出高達一億日圓（約台幣2千萬元）的天價，巨大落差讓館方人員跌破眼鏡。

戰爭、記憶、遺骨獵人：當代日本電影裡的沖繩故事

趁著2026年TIDF台灣國際紀錄片影展的機會，得以在電影院觀看日本影像藝術家小田香在2024年發表長篇作品《地下》（Underground）。沖繩的天然洞穴（ガマ）作為一種「地下」，片中不時穿插主角（吉開菜央飾）獨自、或是在沖繩和平導遊的帶領下進到鐘乳石洞，聽著松永光雄講述1945年沖繩戰役下平民的戰爭經驗，還有在洞穴裡尋找遺骨的片段，在在將我拉回2025年6月能將白斬雞曬成烏肉底、洞穴雖然涼爽卻又濕熱難耐的沖繩。

遭警圍捕！持槍男挾持女友搭計程車...58歲司機「徒手奪槍」網讚：平民英雄

好驚險！土耳其不久前發生1宗驚心動魄的挾持槍擊案，1名持有霰彈槍的男子挾持女友，強行劫持1輛街頭計程車，沿途與警方展開激烈追逐，男子更向警方開火。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。