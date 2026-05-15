心碎！每天通電話難挽8旬母孤獨死 兒見屋內亂象才知對話盡是謊言

據日媒「The Gold Online」報導，日前神奈川縣發生一起令人鼻酸的事件。一名81歲的老婦人獨自於老舊公寓內死亡，2天後被發現。儘管54歲在東京工作的兒子每天準時打電話關心，卻在整理遺物時，才驚覺母親為了「不給孩子添麻煩」，竟長期隱瞞自己的生活現況。

在IT企業任職的齊藤太郎，因工作繁忙，一年僅回老家兩三次。為了關心高齡母親的生活，他和媽媽約定每晚八點半都會打電話聯絡。電話那頭的媽媽總是語氣開朗地說：「我剛吃飽在看電視，都很好！你工作別太勉強喔。」直到某天罕見地母親未接電話，太郎察覺有異趕回老家，才發現母親已離世兩天。

真正讓太郎崩潰的，是屋內殘酷的現實。廚房堆滿廉價泡麵碗和超商的塑膠袋、冰箱裡只剩喝了一半的水與少許調味料；神桌旁放著裝滿百圓硬幣的舊鐵罐，而存摺裡的年金已有數個月未曾提領。原來，母親雙腿退化無法走到車站前的銀行領錢，只能靠著以前存下的銅板和手上少許現金，到住家附近的販賣機或商店買簡單的食物勉強度日。

最令人揪心的是，太郎在客廳坐墊下發現了幾張便條紙，上面列著母親預先寫好、準備在電話裡對他說的台詞：「今天有吃肉」、「有跟鄰居去散步」。即便雙腿痛到無法出門，母親為了不讓兒子擔心，仍費心編造出虛構的日常生活。

看著這些字條，太郎陷入了深深的悔恨。他痛苦地表示，自己一直以為每天通話就是孝順，卻從未親自回家看看實際狀況。「媽媽是一邊數著硬幣，一邊抱著什麼樣的心情在等我的電話？我真的犯下了無法挽回的過錯。」這起悲劇提醒了社會大眾，單純的電話問候，還是無法取代親自探視。別讓不願添麻煩的體貼，變成無盡的遺憾。