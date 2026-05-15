不識貨！京都植物園收藏《本草綱目》AI估6千元 專家鑑定飆成2千萬

據日媒「FNN」報導，京都府立植物園近期上演了一場戲劇性的尋寶記。館內存放的一套《本草綱目》，原本AI鑑定為贗品，估價僅3萬日圓（約台幣5980元）。沒想到送至知名節目「開運鑑定團」後，竟獲專家給出高達1億日圓（約台幣2千萬元）的天價，巨大落差讓館方人員跌破眼鏡。

這套引發熱議的古籍原本存放在不起眼的木箱中，是明朝名醫李時珍編纂的醫藥百科全書。起初，館方對其真偽半信半疑，便利用AI進行初步鑑定。當時AI判定這套書的「紙質不可能屬於明朝」，僅給出區區3萬日圓的低價，讓研究員一度信以為真並感到失落。但送至鑑定節目經專家鑑定估價後，確認這套書是極其珍貴的初版「金陵本」。擁有百年歷史的古書專賣店「菊尾書店」會長前田司受訪時表示，初版書散發著真品獨有的氣場，且在幾乎全卷齊全的狀態下，目前全球僅存8套。加上德川家康也曾獲贈此書的深厚歷史淵源，造就其1億日圓的驚人身價。

意外挖到舉世罕見的瑰寶，為這座擁有百年歷史、日本最古老的公立植物園帶來一線生機。近年受到極端氣候與高溫酷暑影響，植物園面臨嚴峻的營運危機，2025年的夏季遊客量甚至比兩年前暴跌了兩成。入園門票收入大幅銳減，已直接衝擊到園內廣大植物的日常維護與管理經費。

為突破營運困境，植物園火速將這套古籍移入高氣密性的專屬展示櫃，並趁勢推出特展，期盼藉由「1億日圓國寶」的魅力帶動觀光人潮。館方殷切期盼這股話題熱潮能轉化為實質的入園收益，未來能藉此籌建更完善的硬體保存設施，帶領植物園與這些珍貴文物穩步邁向下一個百年。