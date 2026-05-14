全球鼠患猖獗 義大利專家：以公衛為治理核心

漢他病毒引發外界對鼠患的憂慮，前義大利衛生部預防總局長瓦以亞向中央社表示，全球大都會都有鼠患問題，從紐約、羅馬到台灣的城市皆不例外，他認為解方是改變政策，「必須讓環境、公衛醫療、社福政策成為治理核心」。

瓦以亞（Francesco Vaia）曾任義大利國家傳染病防治機構「斯帕蘭扎尼研究所」（Spallanzani Institute）院長，他昨天應邀與中央社等外媒記者座談，探討近期「洪迪亞斯號」（MV Hondius）郵輪爆發漢他病毒，是否將在歐洲甚至全球造成大規模疫情，以及國際社會如何因應。

「我認為漢他病毒造成全球大流行的警訊是零。」瓦以亞呼籲各界毋須恐慌，因為漢他病毒不是一個新病毒，義大利4名疑似病例昨天在「斯帕蘭扎尼研究所」檢測結果也都是陰性。

不過瓦以亞認為，在全球化社會，人畜共通疾病或新流行病隨時可能爆發，研發疫苗和新藥物固然重要，但更急需全面配套、與國際接軌的防疫政策；例如老鼠是許多疾病傳播的媒介，需要改善環境、解決鼠患，才能從源頭降低傳播風險。

中央社記者詢問，如何從政策上解決鼠患。瓦以亞首先解釋，他並非仇視老鼠，他家養了好幾年倉鼠，小孩也跟倉鼠玩在一起，「老鼠在適當環境不會生病，問題在於老鼠在髒亂汙染環境下染病，進而向其他老鼠與人類傳播病菌。」

瓦以亞說，很遺憾如今有許多污染的池塘、河流，以及管理不善的垃圾掩埋場很容易滋生病原，老鼠染病後在大城市與人類共處，從紐約、羅馬、佛羅倫斯到台灣的城市等都面臨鼠患問題，若其中有帶原者，再透過人們頻繁的國際旅行，就會把病原散到全世界。

「因此需要改變政策，讓中央與地方性政策都以公共衛生為核心。」瓦以亞說，全球性傳染病可能以前不是個大問題，但現在至關重要，新政策要確保衛生體系足夠應付緊急狀態，醫療社福不能只以當下所需為考量，要有國際性眼光，也需要投注足夠公共資源。

瓦以亞強調政府必須扮演角色，不能僅靠私部門或產業界投入研究，否則就會看到街道上各種亂象，例如羅馬住宅區除了常有野豬翻垃圾桶覓食，也有很多老鼠。

瓦以亞並主張，在防治人畜共通傳染病時，應該多讓獸醫參與，因為很多病原宿主是動物，如何從根本改善人畜居住環境，減少動物致病機率，這是治本的方式，「不能總是發燒才吃退燒藥，有疫情才急忙研發疫苗或治療方式。」