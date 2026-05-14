夜店外拒絕搭訕竟遭重拳擊倒 英國21歲女子被打到鼻樑斷裂

英國一名女子在夜店遇上搭訕，想不到竟遭到暴力對待。女子在拒絕對方後遭男子一拳重擊，當場失去意識倒地，鼻樑還被打斷。不過嫌犯在犯案之後並未出席法庭，目前下落不明，警方也還找不到人。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，2024年12月7日凌晨，35歲厄利垂亞籍男子貝漢（Abdoela Berhan）在英國伯恩茅斯一家夜店外接近21歲女子雷克（Cleo Lake）。當時雷克和兩名女性朋友在路邊吃東西，貝漢突然靠近，甚至還想摟住其中一名女子。

雷克表示，當時四周昏暗、附近幾乎沒有人，她感到相當不安，因此直接叫對方「滾開」。沒想到對方不但沒有離開，還與她爆發口角。監視器畫面顯示，貝漢先朝她踢腿但沒踢中，雷克也回踢一次，接著貝漢就突然動手，朝她臉部猛揮一拳。

這記重拳讓雷克當場倒地昏迷約5分鐘。畫面中可見她整個人重摔在地，貝漢則立刻逃離現場，將失去意識的她丟在路邊。雷克事後被救護車送醫，發現鼻樑因攻擊而骨折。雷克說，在遭襲擊之後，她有很長一段時間不敢外出，甚至對男性產生強烈焦慮與恐懼。

貝漢被捕後聲稱自己只是「自我防衛」，否認故意攻擊，不過法院仍認定他罪名成立。然而，貝漢不但不肯出庭，現在還失聯不知去向。警方進一步調查，發現他之前也曾攻擊Subway員工，並且曾破壞警局拘留室。目前法院已對他發出3張逮捕令，但男子仍然在逃中。