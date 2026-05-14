外遇不只訊息洩露！專家警告「9大偷吃徵兆」：連洗衣服都有鬼

伴侶哪裡怪怪的？英國兩性專家警告，另一半在外遇時，其實未必會留下明顯證據。相較於曖昧訊息或深夜電話，劈腿的伴侶更可能在生活細節露出破綻。專家也列出九大偷吃徵兆，從愛洗衣服、異常熱情送禮到手機不離身，都可能是感情出現問題的警訊。

據《太陽報》（The Sun）報導，關係專家雷尼耶（Claire Rénier）列出了幾項外遇者可能會有的行為表現，像是第一點：原本從不自己洗衣服的另一半，突然開始堅持自己洗內衣褲，甚至搶著處理衣物，可能就是在掩飾些「不能被發現的痕跡」。

她也提到第二點，對方突然異常浪漫其實未必是好事。有些外遇者會因罪惡感而變得特別體貼，頻繁送禮、主動親密，試圖讓自己相信感情依然穩固。若對方本來就不是浪漫型人格，卻突然天天送花、送禮，反而值得留意。

另外第三點，「計算機App」也可能成為偷情工具。性愛與關係專家奈特（Annabelle Knight）表示，市面上有些App外觀看似普通計算機，但只要輸入特定密碼，就能打開隱藏的照片與聊天內容。若另一半手機裡突然多出計算機程式，又開始對手機異常敏感，像是頻繁改密碼、手機不離身，都可能是警訊。

更讓人意外的是第四點，外遇者不一定會減少性生活，反而可能突然「性致高昂」。專家認為，這可能來自新戀情帶來的刺激感，也可能是想藉由主動親密掩飾心虛。

除此之外，專家還列出其他常見徵兆，包括第五點：開始自我貶低，頻繁說「你值得更好的人」、第六點：刻意缺席聚會、第七點：異常關心伴侶行程、第八點：長時間躲在廁所滑手機，第九點是甚至偷偷隱藏銀行帳單與現金支出。

不過專家也強調，單一行為並不能直接證明外遇，真正需要注意的是「整體行為模式是否突然改變」。當多個異常同時出現時，或許才代表感情真的亮起紅燈。