快訊

不斷更新／國宴登場！川普邀請習近平和夫人訪美 黃仁勳、馬斯克也現身

釋善意？川普見習近平 會場正中央放杜鵑暗藏這些訊息

川習會國賓晚宴登場！川普邀習近平夫婦訪美 時間點曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

為何總愛上「同一型」？心理學家揭大腦戀愛模式：潛意識在選人

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人會選擇與之前伴侶相似的對象交往。示意圖／ingimage
不少人會選擇與之前伴侶相似的對象交往。示意圖／ingimage

不少人談戀愛時，總會和同類型的伴侶交往，不過心理學家表示，這其實不是巧合，而是大腦潛意識正在重複尋找熟悉的情感模式。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國前足球員傑曼．傑納斯（Jermaine Jenas）近期傳出新戀情，有不少網友留言討論，認為他的新女友從髮型、五官到氣質都和他的前妻高度相像。讓網友好奇，是不是在選擇伴侶時，我們都傾向選擇同一型的人。

對此，心理學家麥克勞德（Phil Macleod）表示，這種現象其實非常普遍，而且背後有完整心理學理論支持。他指出，人類的大腦會在過往戀愛經驗中，慢慢建立一套「理想伴侶模板」。只要某種外貌、個性或互動方式，曾經讓人感受到安全感、快樂或被愛，大腦之後就會下意識優先搜尋類似對象。

這種概念在心理學中被稱為「愛情地圖（love map）」或「關係模板（relationship template）」。麥克勞德解釋，人類的吸引力來源，其實很多來自童年與過去經驗。包括原生家庭、照顧者互動方式、前任伴侶，甚至某些尚未處理完的情感創傷，都可能影響未來會愛上什麼樣的人。

他表示，大腦與神經系統會逐漸把「熟悉感」和「安全感」綁在一起，因此當一個人身上出現類似特徵時，潛意識就更容易產生好感。

也因此，許多名人戀情都曾被網友發現「固定審美」。例如英國賽車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）歷任對象常被認為氣質相近；肯伊．威斯特（Kanye West）與前妻金．卡戴珊（Kim Kardashian）分開後，新歡碧安卡（Bianca Censori）也曾因外型神似引發熱議。

不過麥克勞德也提到，這不代表人類只是機械式重複選擇，而是大腦會不斷根據「吸引力、安全感、幽默感、自信與情緒連結」等訊號做出判斷。換句話說，人們以為自己是在「自由戀愛」，但很多時候，潛意識其實早就替你做了一部分決定。

伴侶 心理學 潛意識

延伸閱讀

美國人願年砸184萬買「安心感」 調查曝：願拿全年收入換內心平靜

全球「最幸福又住得起」國家排行出爐 第一名不是北歐讓人超意外

每天抱人3小時年收破300萬 美國女教師轉行當「職業抱抱師」

鹽分攝取超標近兩倍 專家點名「隱藏元凶」恐成高血壓幫兇

相關新聞

夫妻離婚只能選一個人當家長？日本為何廢除「離婚後單獨親權制」

2023年台日跨國婚姻的離婚與親權爭議登上媒體版面時，台灣與日本社會出現了截然不同的反應。台灣輿論多半聚焦在「搶孩子」、「帶小孩回日本」、「不給探視」等情緒性討論，將該事件簡化為跨國婚姻的愛恨糾葛。但許多法律實務者真正關注的，卻是此事件的核心問題：為何日本的親權制度，總是讓孩子在父母離婚後，被迫「失去其中一個父母」？這場親權爭議，也恰好落在日本家族法劇烈轉型的時間點上。

夜店外拒絕搭訕竟遭重拳擊倒 英國21歲女子被打到鼻樑斷裂

英國一名女子在夜店遇上搭訕，想不到竟遭到暴力對待。女子在拒絕對方後遭男子一拳重擊，當場失去意識倒地，鼻樑還被打斷。不過嫌犯在犯案之後並未出席法庭，目前下落不明，警方也還找不到人。

外遇不只訊息洩露！專家警告「9大偷吃徵兆」：連洗衣服都有鬼

伴侶哪裡怪怪的？英國兩性專家警告，另一半在外遇時，其實未必會留下明顯證據。相較於曖昧訊息或深夜電話，劈腿的伴侶更可能在生活細節露出破綻。專家也列出九大偷吃徵兆，從愛洗衣服、異常熱情送禮到手機不離身，都可能是感情出現問題的警訊。

為何總愛上「同一型」？心理學家揭大腦戀愛模式：潛意識在選人

不少人談戀愛時，總會和同類型的伴侶交往，不過心理學家表示，這其實不是巧合，而是大腦潛意識正在重複尋找熟悉的情感模式。

美CDC：漢他病毒對公眾風險仍低 輕症患者檢測陰性

美國疾病管制暨預防中心今天強調，漢他病毒對一般民眾的風險仍相當低；此外，一名曾出現輕微漢他病毒症狀的患者檢測結果為陰性，...

牆面倒塌、樹木連根拔起…狂風暴雨襲印度 北方邦至少89人喪命

根據印度官方發布的災害報告，強風、豪雨、閃電13日晚間襲擊北方邦（Uttar Pradesh），當地多個地區遭到嚴重破壞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。