美CDC：漢他病毒對公眾風險仍低 輕症患者檢測陰性

美國疾病管制暨預防中心今天強調，漢他病毒對一般民眾的風險仍相當低；此外，一名曾出現輕微漢他病毒症狀的患者檢測結果為陰性，已離開生物隔離病房。

綜合路透社與法新社報導，這名患者是18位被送往美國的受監測者之一。他們日前自爆發漢他病毒疫情的「洪迪亞斯號」（MV Hondius）郵輪撤離，目前分別在美國醫療機構接受觀察。

根據官員，其中16人在內布拉斯加大學（Universityof Nebraska）醫學中心，另外兩人則在喬治亞州亞特蘭大，其中1人出現輕微症狀。

這名輕症患者目前在喬治亞州艾莫瑞大學附設醫院（Emory University Hospital）接受治療，經檢測對漢他病毒安地斯病毒株呈陰性反應。醫護人員持續監測此人及其無症狀伴侶的健康狀況。

此外，美國疾病管制暨預防中心（CDC）在記者會上說明，先前對漢他病毒呈「弱陽性」反應的另一名患者，目前仍在等待進一步檢驗結果。

這位弱陽性患者最初被安置在內布拉斯加大學醫學中心的生物隔離病房，但在醫療評估確認其狀況穩定後，已轉往國家檢疫設施，與其他人一同接受隔離觀察。

在這波豪華郵輪疫情中，全球已有3人因感染漢他病毒過世，另有7人確診。

一名美國CDC官員今天強調，漢他病毒對一般民眾構成的風險仍然非常低，目前已有逾百名CDC工作人員投入疫情應對工作。

CDC駐內布拉斯加州的團隊負責人傑克森（Brendan Jackson）也表示，CDC正在當地進行公共衛生評估工作。