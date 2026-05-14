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牆面倒塌、樹木連根拔起…狂風暴雨襲印度 北方邦至少89人喪命
根據印度官方發布的災害報告，強風、豪雨、閃電13日晚間襲擊北方邦（Uttar Pradesh），當地多個地區遭到嚴重破壞，目前已知有89人因此失去性命。
印度時報（Times of India）指出，惡劣氣候導致北方邦許多地方出現嚴重災情；其中，普萊雅格拉吉（Prayagraj）有21人死亡，情況最為嚴重。
北方邦官員表示，13日晚間8時到11時30分，北方邦遭到強烈沙塵暴、暴雨襲擊，造成建築物牆面倒塌、樹木被連根拔起、天空不時出現閃電，導致民眾不幸喪生，相關事件另造成53人受傷，還有114頭牲畜喪命，多地通報有房屋或其他財損。
今日印度（India Today）報導，惡劣天氣在北方邦造成大規模的破壞，房屋受損、交通受阻，電力、通訊網路中斷，當局仍在進行救援和災後重建工作。
當地官員表示，政府相關人員已抵達各個災區勘災，並著手清理倒在路上的大樹，交通很快會恢復，電力中斷的部分，也正積極搶修中。
北方邦大部分地區13日下午5時左右，天氣就開始驟變，沙塵暴和烏雲遮住了太陽，讓當地雖是白天，卻陷入一片黑暗。
由於暴風雨極大，人員在戶外活動，將面臨巨大危險，相關單位呼籲民眾待在室內，警方和行政部門則繼續在災區進行救援行動。
當地官員表示，由於惡劣氣候導致通訊網路中斷，讓救援、復原工作變得更為困難。
官員表示，隨著前往災區救援的工作持續進行，傷亡人數可能還會增加，救援隊目前在受災最嚴重的地方部署，以盡快讓電力、通訊、交通恢復正常。
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