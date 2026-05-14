歐洲歌唱大賽以色列表演者遭抗議干擾 4人被逐出場

「歐洲歌唱大賽」（Eurovision Song Contest）主辦單位今天表示，在首場準決賽中，有4人試圖干擾以色列歌手表演而被驅離會場。

法新社報導，28歲的以色列歌手貝塔恩（NoamBettan）演唱歌曲時，1名抗議者高喊「停止，停止種族滅絕」以及「解放，解放巴勒斯坦」。

以色列參加2026年「歐洲歌唱大賽」，引發西班牙、荷蘭、愛爾蘭、冰島與斯洛維尼亞退出這場全球最大的現場電視音樂活動。

「歐洲歌唱大賽」由全球最大的公共媒體聯盟「歐洲廣播聯盟」（European Broadcasting Union，EBU）主辦。

奧地利主辦單位「奧地利廣播集團」（ORF）與「歐洲廣播聯盟」聯合聲明表示，「在維也納市政廳劇院（Wiener Stadthalle）舉行的第70屆歐洲歌唱大賽首場準決賽中，現場1萬名觀眾熱情迎接每位表演者。」

聲明指出，「1名靠近麥克風的觀眾，在以色列歌手開始演出時及演出過程中大聲表達立場，這些聲音在直播中被聽見。這名人士因持續干擾觀眾，隨後被保全人員帶離…另外還有3人因擾亂秩序被安全人員請出場館。」

今年第70屆「歐洲歌唱大賽」面臨史上最大規模的政治抵制。除了對以色列在加薩走廊（Gaza Strip）對抗哈瑪斯（Hamas）的戰爭行為感到不安外，一些廣播機構也對新聞自由表達憂慮，因以色列限制其記者進入加薩採訪。

此外，外界也質疑去年投票機制遭到操控，以提高以色列的得票。

去年9月，荷蘭公共廣播機構AVROTROS表示，有「證據顯示以色列政府曾干預最近一屆比賽」。

「歐洲廣播聯盟」去年11月宣布調整投票制度，賽事總監葛林（Martin Green）說：「我們已經聽見各方聲音並採取行動。」

「歐洲歌唱大賽」準決賽共有15個國家參賽，其中以色列等10國晉級16日決賽。