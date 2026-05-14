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《美國偶像》成敬拜現場 歌手奪冠激動唱詩歌

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
美國創作歌手漢娜·哈珀 (Hannah Harper) 在第24季《美國偶像》勇奪冠軍，並在總決賽的舞台上獻唱敬拜詩歌。（Photo from Hannah Harper Facebook）
美國創作歌手漢娜·哈珀 (Hannah Harper) 在第24季《美國偶像》勇奪冠軍，並在總決賽的舞台上獻唱敬拜詩歌。（Photo from Hannah Harper Facebook）

美國創作歌手漢娜·哈珀 (Hannah Harper) 在第24季《美國偶像》勇奪冠軍，她於比賽中分享上帝醫治產後憂鬱症的見證，並在總決賽的舞台上獻唱敬拜詩歌，以此歸榮耀給神。舞台上，哈珀的表演與信仰故事打動了評審與廣大觀眾，決賽現場也轉變為充滿感恩的敬拜場所。

現年26歲的哈珀來自密蘇里州的柳泉市 (Willow Springs)，是一位育有三個孩子的母親，她的表演風格融合了鄉村音樂與當代基督教音樂，比賽期間曾演唱過《Ain't No Grave》等信仰色彩濃厚的歌曲，並曾與美國鄉村歌手沃馬克 (Lee Ann Womack) 同台演出。

優勝舞台獻唱詩歌

基督教廣播網》報導，漢娜·哈珀 (Hannah Harper) 在第24季《美國偶像》決賽中勇奪冠軍，而在優勝者的舞台上，她選擇演唱由克里斯·湯姆林 (Chris Tomlin) 創作的詩歌 《At The Cross （Love Ran Red）》，並公開表達對上帝的敬拜與感激。

「在十字架上，在十字架上，我獻出我的生命。」舞台上，哈珀在真情流露中唱出動人旋律，並與其他參賽者營造出如同教會敬拜的莊嚴氛圍。當她唱到副歌時，她被屬靈氛圍激勵而不斷流出淚水，現場觀眾也深受感動。

信仰原創歌曲爆紅

基督郵報》報導，在試鏡過程中，哈珀因演唱原創歌曲《String Cheese》而爆紅，這首歌描繪了她與產後憂鬱症鬥爭的經歷，以及如何在黑暗中呼求上帝而得著醫治。她在受訪中表示，這個全國性舞台是傳福音的寶貴機會，希望能藉此激勵更多人。

哈珀認為，身為母親是神賜予她最大的職事，希望透過自己的經歷讓大眾知道，無論處於生命的哪個階段，上帝都能在任何地方與人相遇。

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憂鬱症 美國

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