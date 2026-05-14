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日本托兒中心爆不當管教！學童玩捉迷藏撞到人 遭逼「土下座」下跪道歉

香港01／ 撰文：雷思麗
日本託兒中心迫學童「土下座」下跪，醜聞震驚全網。圖非當事人。示意圖／ingimage
日本託兒中心迫學童「土下座」下跪，醜聞震驚全網。圖非當事人。示意圖／ingimage

日劇《半澤直樹》的經典場面「土下座」跪拜式道歉，這種充滿侮辱性的姿勢，竟要加諸小學生身上？日本東京1間托兒中心發生職工強迫學童下跪道歉事件。事緣1名學童在玩捉迷藏時不小心撞到職員，職員因認為是故意行為，遂要求學童跟自己學習道歉，強迫學童以「土下座」姿勢下跪道歉。現場另1名職員向主管報告事件，但公司總部選擇隱瞞，沒有跟進處理。

當地區政府接到匿名舉報後，除了向受害學童及其父母道歉，更讉責該托兒中心的公司涉嫌瞞報。涉事職員承認行為欠妥，但僅受公司嚴厲警告。網友紛紛炮轟托兒中心職員的做法，直指「在昭和時代都少見」，而昭和時代是指1926至1989年，被認為是體罰普遍、教育嚴厲的年代。

捉迷藏撞到人　看管老師喝斥學童下跪道歉

綜合《TBS電視台》《東京新聞》《共同通訊社》報導，東京台東區一家承辦公司為市立小學提供校外托兒服務，事發於4月24日，1名學童在中心內玩捉迷藏的時候撞到正在監督兒童活動的工作人員。該工作人員認為孩子是故意碰撞，在操場上向學童示範如何應道歉，先先深深鞠躬，並喝斥「你應該這樣做」，其後更是強迫該名學童「土下座」下跪道歉。

營運商涉嫌瞞報　區政府收匿名舉報並致歉

1名職員目擊事件後將經過告知主管，公司總部得知涉事職員惡行卻不呈報。直至4月30日，有人向區兒童青少年發展科匿名舉報事件，區政府向涉事運營商問責，並譴責其隱瞞行為，其後向受害學童及其父母道歉。涉事職員事後承認自己行為不當及情緒過激，但托兒中心方僅對其進行嚴厲警告，承諾「徹底落實運營狀況檢查和報告制度，確保此類事件不再發生」。

網友怒轟：教羞辱性技能　昭和時代都少見

對於當今社會仍存在如此侮辱學童的體罰事件，網友怒轟「時代錯置」，直言「在昭和時代我都沒見過有人下跪道歉」，狠批「你瘋了嗎？強迫別人卑躬屈膝？」。亦有網友指出這種行為無疑是在「教授」羞辱性技能，「如果他們示範了還讓你試，那確實很厲害」。

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文章授權轉載自《香港01》

半澤直樹 托兒 東京 日本 體罰

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