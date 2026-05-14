減少瑞士年長者交通事故 學界：建立駕駛能力分級

近年瑞士年長駕駛車禍事故頻傳，造成不少社會傷害。洛桑健康與社會高等學院與蘇黎世應用科技大學提出最新研究，並呼籲制定全國性75歲以上駕駛的能力分級制，希望此策略可以有效減少交通事故與社會傷害。

瑞士聯邦統計局（BFS）的統計數據顯示，80歲及以上駕駛的交通事故風險顯著增加，尤其80歲以上女性發生率比同齡男性高出許多。統計也顯示，雖然年長駕駛的里程數減少了，但行駛在複雜城市道路上的頻率更高。此外，年長者在交通事故中受到的傷害更嚴重。

受瑞士聯邦政府委託，洛桑健康與社會高等學院（HETSL）以及蘇黎世應用科技大學（ZHAW）進行年長者駕駛研究，最新研究指出，瑞士規定75歲以上的汽車駕駛每兩年須接受一次健康檢查，並由家庭醫師評估其認知能力與駕駛適任性，但目前的制度不能減少意外發生。

在現行制度下，若醫師對高齡者駕駛能力存有疑慮，可建議撤銷駕照。每年約有10%至15%的受檢者因此失去自主駕駛資格。儘管此制度被視為有助及早辨識高風險駕駛人，但研究也指出，其執行面仍存在明顯缺陷。

由於目前制度由各州政府分別執行，評估標準因地區而異，缺乏全國一致性。此外，家庭醫師在制度中承擔高度壓力，經常陷入「維護交通安全」與「限制病患駕駛權利」之間的倫理兩難。

研究團隊因此建議，由聯邦政府建立全國統一制度，並將75歲以上駕駛人依駕駛能力分為四級管理。

依據研究建議，達到第1級的駕駛人可維持現有駕照並繼續上路；第2級者則應接受實際道路駕駛評估，並由兩名專業人士共同進行，包括受過專業訓練的駕訓教練及職能治療師。評估過程除觀察實際駕駛行為外，也涵蓋部分醫療檢查內容。

至於第3級者，研究建議重新接受駕駛訓練；第4級者，則在專業評估後撤銷駕照。

研究同時指出，相關分級與評估同時建議應比照一般醫療檢查來收費，由當事人自行負擔。依研究推估，到2030年，瑞士每年約有10萬人可能被列入第2級或第3級，因此等待評估的時間恐較現行制度更長，相關成本也可能進一步增加。

研究認為，雖然個人需承擔較高費用與更長等待時間，但若能降低交通事故發生率，整體社會的成本與風險會下降。

參與研究的學者Brigitte Gantschnig也表示，目前瑞士部分地區已為高齡者提供駕駛訓練課程，以協助維持駕駛能力，但整體仍未普及，未來官方應考慮擴大推動。