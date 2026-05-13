巴黎特映大濛加座談 法國觀眾認識台灣歷史艱難一面

5月19日「白色恐怖記憶日」將至，法國台灣協會舉辦國片「大濛」特映會。有法國觀眾認為，電影透過情感巧妙回溯那段歷史；漢學家侯芷明則說，台灣走向民主的歷程令人讚嘆。

特映會昨晚在巴黎市立影視機構「影像論壇」（Forum des Images）舉行，有數百人觀影，侯芷明（Marie Holzman）出席映後座談。

正在巴黎訪問的僑務委員會委員長徐佳青到場致詞說，電影內容應該是1950年代很多台灣人的共同記憶，而這份記憶是歷史真實的一部分，「我們致力在過去30、40年間，把台灣變成一個民主社會」，這樣的努力不會停止，「因為民主需要被呵護⋯民主並不是一成不變，它需要我們共同創造和努力」。

放映結束時，可聽見黑暗中的啜泣聲。法國觀眾狄迪耶（Didier）和文森（Vincent）一起觀影，他們的伴侶都是台灣人，在看完「大濛」並參加座談後，對台灣歷史有了新的認識。

狄迪耶喜歡電影中強烈的情感和詩意的瞬間，例如女孩搭乘鄉間火車的場景，在他眼裡就是一個單純卻真摯的片段；文森則欣賞片尾那些「後來發生的事」，「正是在那時，我們才意識到台灣的經歷有多複雜、多艱難」。

文森接受中央社記者訪問時說，要理解日本與中國文化如何在台灣交融，以及區域現存緊張關係，還有經歷過白色恐怖、為民主奮鬥的一代人與新世代之間的衝突，對法國人而言並不容易，「正因如此，這部電影才如此動人，因為它透過情感層面，帶我們穿越漫長時光回到那個時期，做得非常巧妙」。

侯芷明看了2次「大濛」，她在座談中，從中華民國前總統蔣中正的獨裁統治，談到繼任總統蔣經國執政時期出現轉變，再到1996年實現總統直選，「若回顧台灣的演進、仔細思考台灣現在的樣貌，我們只能讚嘆這種循序漸進的發展過程」。

她提到，現在人們在台灣可以談論歷史、可以把過去攤開來檢視，而今年正好是中國文化大革命發動60週年，中國民眾卻仍難以完整瞭解事實，人們對當時的暴力避而不談，文革像是某種民間傳說。

她還表示，當一個國家有許多人認為應實行良好民主制度，「人們就會意識到民主極為可貴，同時也非常脆弱，而在台灣，民主持續深化，所以我們應該談論台灣、支持台灣，並讚賞其成就」。

法國台灣協會會長呂建承說，白色恐怖是一段不應忘記的歷史，記住它、討論它並不是要製造仇恨，而是提醒人們發生過什麼事、如何發生，以承擔共同的責任義務，防止類似事件重演。

此外，歐洲台灣協會近日發起連署，主張「支持台灣充實國防、展現自我防衛決心」，希望在立法院長韓國瑜訪歐之際，集結歐洲台僑力量表達意見。

呂建承說，人們看到烏克蘭與俄羅斯的戰爭後，都很清楚國防自主的重要性，台灣必須盡快達成這個目標，才不會遭欺壓，希望透過連署活動，讓國內政界和國外友人知道台僑對此議題的關心，也讓歐洲人看到台灣和其他民主國家一樣存在各種聲音，台灣人「會很堅決地去好好守衛自己的聲音」。