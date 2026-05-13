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波爾多郵輪疑爆諾羅病毒1死 逾1700人被迫船上隔離
法國當局表示，由於1名乘客疑似感染諾羅病毒死亡，官方今天要求停靠波爾多的一艘郵輪採取隔離措施，船上1700多名乘客與船員都不得下船。
法新社報導，這艘隸屬大使郵輪公司（AmbassadorCruise Line）的「野心號」（Ambition），12日抵達法國西部港口波爾多。船上共有1233名乘客，其中多數來自英國或愛爾蘭。
衛生官員指出，船上1名90歲乘客不幸喪生，另有約50人出現諾羅病毒症狀。諾羅病毒是一種具高度傳染性的腸胃炎，會導致嘔吐與腹瀉。
「野心號」於6日從薛特蘭群島（Shetland Islands）出發，在抵達波爾多前，曾停靠北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）、英國利物浦（Liverpool）以及法國布勒斯特（Brest）。按照原定行程，「野心號」接下來將前往西班牙。
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