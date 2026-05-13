波爾多郵輪疑爆諾羅病毒1死 逾1700人被迫船上隔離

在被診斷出胰臟癌末期之後，前美國內布拉斯加州共和黨參議員班·薩斯 (Ben Sasse) 已與癌症抗爭將近半年，在近日接受專訪中，他分享了自己如何透過基督信仰將這場病痛視為一種恩典，以此提醒自己生命主權掌握在神的手中，並願意放下心中的傲慢而更認識上帝。

2026-05-13 18:48