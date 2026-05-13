罹癌末期更親近上帝 美參議員視為恩典

在被診斷出胰臟癌末期之後，前美國內布拉斯加州共和黨參議員班·薩斯 (Ben Sasse) 已與癌症抗爭將近半年，在近日接受專訪中，他分享了自己如何透過基督信仰將這場病痛視為一種恩典，以此提醒自己生命主權掌握在神的手中，並願意放下心中的傲慢而更認識上帝。

癌症是一種恩典

《哥倫比亞廣播公司》報導，前美國內布拉斯加州共和黨參議院議員薩斯去年12月被診斷出罹患胰臟癌末期，而癌細胞已經擴散至肺、血管和肝臟等器官，預估只剩下三到四個月的壽命。目前，薩斯透過新型臨床藥物治療以延長壽命，並在近期訪談中展現了對基督信仰的盼望，呼籲大眾重新尋找生活的重心。

「癌症是一種恩典，它迫使我看見真實的自己。」薩斯坦然接受生命有限的事實，並相信上帝有美好計畫，要在生命的最後時光持續分享真理與關懷家人。

面對生命放下自我

《Faithwire》報導，在抗癌過程中，薩斯形容面對壓迫脊椎腫瘤的劇痛，他曾多次試圖在淋浴時燙傷背部以緩解痛楚，並讓他以極為深刻的方式更接近上帝。

雖然癌症帶來巨大的痛苦，但薩斯將此視為一種恩典的觸動，使他願意放下自我中心的傲慢，誠實面對生命的有限。

儘管面臨死亡的威脅，薩斯仍堅信上帝擁有主權且萬事皆有定期，展現出深刻的信心交託與人生反思。相較過去的政治成就相比，薩斯現在更看重作為丈夫與父親的角色，並以一種新的方式認識他所信仰的上帝。

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