柏林教堂飄出望春風 北藝大樂團為台參與世衛發聲

悠揚的「望春風」旋律從柏林大教堂飄出，北藝大管弦樂團近日於這座歷史悠久的教堂演出，結合台灣參與世界衛生大會倡議，用音樂向德國傳遞台灣文化與民主價值。

世界衛生大會（WHA）18日將在瑞士日內瓦登場，駐德代表處上週在柏林大教堂舉辦「五月音樂會—來自台灣的青年之聲」，透過文化活動為台灣參與世界衛生組織（WHO）發聲，吸引近800名德國古典樂愛好者到場聆聽。

開演前夕，駐德代表谷瑞生致詞表示，這場音樂會選在具有歷史意義的柏林大教堂舉行，不僅展現台灣青年音樂家的實力，也象徵台灣透過文化與世界對話。

谷瑞生並指出，台灣在半導體、人工智慧及公共衛生等領域具有重要國際地位，但長年被排除在世界衛生組織之外，形成全球公衛合作缺口。德國聯邦衛生部長瓦肯（Nina Warken）去年曾公開表示，全球衛生體系需要台灣參與，期待德國持續為台灣發聲。

德國國會議員徐德分（Till Steffen）在致詞中肯定台灣在民主社會中展現的文化創造力。他特別提及台灣流行音樂與文學的國際潛力，認為台灣能透過文化創作向世界展現自身特色，而這樣的文化創造力，正建立在民主自由的社會基礎上。

音樂會曲目融合德國古典樂與台灣元素，除了演出巴哈「E大調小提琴協奏曲」，北藝大管弦樂團也演奏「望春風」、「感恩的心」等台灣曲目，並由小提琴家蘇顯達獨奏「月亮代表我的心」。

參與演出的北藝大管弦樂團小提琴首席王珮珊告訴中央社，能在柏林大教堂演出台灣曲目非常感動，「特別當聽到蘇顯達老師獨奏『月亮代表我的心』時，讓我深感能拉小提琴是非常非常珍貴的事情。」

五月音樂會指揮黃稚尹表示，自2016年開始舉辦音樂會，最初僅約200名觀眾，逐漸成長至今年近800人規模，雖在古典樂重鎮柏林演奏，仍始終堅持推廣具有「台灣味、家鄉味」的音樂作品。

過去五月音樂會多在專業音樂廳舉行，今年首度移師柏林大教堂。黃稚尹指出，教堂空間特殊的聲學與長時間殘響，讓演出呈現更莊嚴深邃的音場效果，但也提高演奏精準度的挑戰。

北藝大管弦樂團小提琴首席林釗輝分享演奏趣事時笑說，「第一次在演奏時和觀眾距離這麼近，有點擔心琴弓會打到第一排觀眾。」他表示，很享受能與當地樂手及觀眾一起沉浸在音樂之中。