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為機票與妻吵翻！私募大亨失控喊「捅我啊」 隔天陳屍上鎖房

聯合新聞網／ 綜合報導
美國投資巨頭Fortress共同執行長約書亞‧帕克，去年在倫敦租住的豪宅內身亡。示意圖，非新聞當事人。 圖／AI生成
美國投資巨頭Fortress共同執行長約書亞‧帕克，去年在倫敦租住的豪宅內身亡。示意圖，非新聞當事人。 圖／AI生成

美國投資巨頭Fortress共同執行長約書亞‧帕克（Joshua Pack），去年在倫敦租住的豪宅內身亡。近日驗屍庭披露，事發前一晚，他才因機票問題與結婚28年的妻子賈桂琳（Jacqueline）爆發激烈爭吵，期間甚至拿出刀子對妻子喊「捅我」。

《每日郵報》報導，51歲的帕克是身價不菲的私募股權高層，案發當時正與妻子從美國搬往英國，暫住在倫敦聖約翰伍德一處租來的豪宅。賈桂琳在驗屍庭表示，丈夫當時受到時差、工作壓力與搬家問題影響，情緒相當緊繃；事發前一天，兩人斷斷續續喝了酒，後來因機票安排出狀況爆發激烈爭吵。

她回憶，帕克先是把她的手機丟到房間另一邊，接著拿手機打自己，後來又從櫃子裡拿出刀子，對她說「捅我」。賈桂琳表示，兩人當時都曾說出要結束生命之類的話，但過去爭吵時也曾說過類似氣話，她從未當真，也不認為丈夫真的有此意圖。

之後，賈桂琳到另一間房間睡覺，試圖讓彼此冷靜。隔天起床後，她不確定丈夫是否仍在屋內，打電話也無人接聽，但因私人助理告知帕克已完成飛往德州的班機報到，她一度以為丈夫準備搭機，便前往機場。離家前，她也請家中員工設法打開樓上一間上鎖房間；員工與鎖匠嘗試未果後，最後從相鄰浴室的狹小通道進入，發現帕克已經身亡。

警方表示，現場沒有第三方介入跡象，也沒有發現帕克事前計畫結束生命的證據。清潔人員則向警方表示，事發前曾聽見夫妻兩人整晚爭吵、互相大吼與咒罵。

倫敦內西區驗屍法院法醫菲奧娜‧威爾科克斯（Fiona Wilcox）最後作出「不幸意外死亡」結論。她表示，雖然認定帕克造成了自己的死亡，但證據不足以裁定他有明確輕生意圖。法醫指出，裁定時考量到帕克過去曾有衝動行為，當時又受到時差、爭吵、重大工作壓力與飲酒等因素影響。

Fortress則發表聲明表示，公司所有人都為失去這位傑出領導者感到悲痛，並會持續以守護投資人資本的方式，紀念帕克留下的精神與貢獻。

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倫敦 英國

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