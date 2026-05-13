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揮別強震陰霾！日「寶可夢足湯」開幕 皮卡丘將進駐能登機場

聯合新聞網／ 綜合報導
日本石川縣「和倉寶可夢足湯」重新開幕。圖／取自和倉溫泉觀光協會
日本石川縣「和倉寶可夢足湯」重新開幕。圖／取自和倉溫泉觀光協會

日本石川縣七尾市的知名景點「和倉溫泉」，在經歷能登半島大地震重創後，位於「湯足公園」的足湯終於重生。據日媒FNN報導，在「Pokémon With You」財團的協助下，這座關閉長達2年4個月的設施，正式華麗變身為「和倉寶可夢足湯」。5月12日開幕當天不僅有皮卡丘驚喜現身參與剪綵，當地孩童也搶先體驗，現場充滿歡笑聲，為災後重建的溫泉街帶來十足的活力。

全新足湯園區的設計充滿巧思，入口處特別選用使出「熱水」招式的「暴鯉龍」作為主視覺。園區內隨處可見可達鴨、水伊布等七隻超萌水屬性寶可夢的蹤影。更吸睛的是，正宗的高鹽分溫泉水竟直接從暴鯉龍的口中霸氣湧出，從早上7點到晚間7點，旅客都能一邊飽覽七尾灣的無敵海景，一邊享受視覺與身心的雙重療癒。

這座結合人氣IP的全新足湯一開幕，立刻吸引大批寶可夢迷慕名前來打卡。當地在4月底已先行公開了印有暴鯉龍圖案的專屬「寶可夢人孔蓋」，成功串聯起周邊景點，掀起一波粉絲專程規劃朝聖之旅的熱潮。和倉溫泉觀光協會期盼，源自日本的寶可夢魅力能與傳統足湯文化完美結合，吸引更多國內外旅客重新踏上這片土地。

帶動地方觀光的復甦計畫並未就此停止，據石川電視台報導，預計今年夏天，能登里山機場也將全面升級為充滿寶可夢世界觀的「寶可夢機場」。從特色機場、專屬造型人孔蓋再到療癒足湯，一條嶄新的能登觀光黃金路線正逐漸成形。

寶可夢 地震 強震 日本 觀光 溫泉

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