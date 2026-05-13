咖啡渣有隔熱效果 可作為永續建築材料

咖啡渣可以成為永續建築材料！南韓研究人員利用咖啡生物炭製成環保隔熱材料，其效能足以媲美傳統化石燃料產品，且具備生物可分解性。澳洲科學家也開發出類似咖啡生物炭，將其加入混凝土後不僅顯著提升強度，還能有效減少碳排放與沙石開採。

咖啡渣循環經濟

《ScienceAlert》報導，南韓全北大學研究團隊將咖啡渣製成生物炭並結合天然聚合物，創造出一種具備大量微孔的複合物質，其阻絕熱能的表現足以媲美傳統的石化合成產品。這項技術將廢棄咖啡渣轉化為高效能的建築隔熱材料，其具備生物可降解性以減少廢棄物堆積的環境壓力。

如今，這項研究成果呈現循環經濟的具體解決方案，並讓日常飲品廢料轉變為對地球友好的永續建材。未來，建築物能在利用太陽能發電的同時，也落實永續環保維持室內涼爽。

生物炭永續建材

澳洲研究團隊也將廢棄咖啡渣轉化為生物炭，並將其應用於建築材料中以提升效能。《人類世雜誌》指出，透過取代部分建築細砂，這種新型咖啡混凝土不僅能增強三成的結構強度，還能大幅降低約26%的碳排放量，同時減少了溫室氣體汙染與天然沙石開採的環境壓力。

目前，科學家正努力將這項永續創新推向工業標準化，尤其該技術在減少化石燃料消耗與保護水域生態方面具有多重益處，有望實現更環保的都市建設。

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