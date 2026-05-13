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「一次多少？」印度女警喬裝獨行婦人 短短3小時遭40男搭訕騷擾

聯合新聞網／ 綜合報導
印度海德拉巴警方長期接獲女性投訴，公車站周邊，深夜經常遭陌生男子言語騷擾、尾隨，因此一名女警扮裝親身測試，結果3小時內竟遭到40名男性騷擾，還被誤認為性工作者，詢問交易價格。示意圖／AI生成
印度海德拉巴警方長期接獲女性投訴，公車站周邊，深夜經常遭陌生男子言語騷擾、尾隨，因此一名女警扮裝親身測試，結果3小時內竟遭到40名男性騷擾，還被誤認為性工作者，詢問交易價格。示意圖／AI生成

印度南部城市海德拉巴近日爆發一起震撼社會的警方臥底事件。一名高階女警深夜喬裝成普通婦女，獨自在公車站等車，短短3小時內竟遭近40名男子搭訕騷擾，還被直接問「交易價格」。事件曝光後，再度引發印度社會對女性夜間安全問題的高度關注。

據印度媒體「newsfirstPRIME」報導，由於海德拉巴警方長期接獲女性投訴，指稱迪爾蘇克納加（Dilsukhnagar）公車站周邊，深夜經常出現陌生男子言語騷擾、尾隨女性，甚至涉及性暗示行為，因此警方決定展開秘密臥底調查，以確認實際狀況。

負責此次行動的是素有「女版辛漢」（印度知名警匪電影系列）之稱的高階女警蘇瑪蒂（Sumathi）。她在凌晨0時30分至3時30分期間，身穿便服、未攜帶明顯警力保護，假扮一般女性獨自坐在公車站，周邊有警方暗中埋伏觀察。

在行動開始後不久，陸續有男子主動上前搭訕。警方指出，在3小時內便有近40人接近蘇瑪蒂，其中部分人語帶挑逗，還有人直接提出性交易要求，甚至當場詢問「一次多少錢」，誤將她視為性工作者。

由於騷擾情況遠超預期，蘇瑪蒂隨即通知埋伏警力展開行動，警方並當場將約40名男子帶回調查。據報導，被逮捕者中不乏大學生與專業人士，其中部分人處於醉酒或吸毒狀態。

警方坦言，若連高階女警假扮普通女性，都能在短時間內遭遇如此大量騷擾，顯示一般女性夜間外出時面臨的風險恐怕更加嚴重。事件曝光後，也再度引發外界要求加強女性安全保障與公共場所執法的聲浪。

印度 女警 性騷擾

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