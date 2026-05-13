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阿根廷數以萬計民眾上街遊行 抗議政府削減大學預算
數以萬計阿根廷民眾今天走上街頭，在首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）抗議總統米雷伊（Javier Milei）大幅削減公立大學預算。
法新社報導，這是米雷伊自2023年12月上任以來的第4次針對大學預算的重大示威。此前一天，傳出政府計劃進一步削減教育與醫療支出。
布宜諾斯艾利斯的示威活動在「五月廣場」（Plazade Mayo）達到高潮，此地也是總統府所在地，抗議人潮甚至蔓延至周邊街道。
當地電視台畫面顯示，包括科爾多瓦（Cordoba）、曼多薩（Mendoza）與圖庫曼（Tucuman）等城市，也有大批群眾上街遊行。
18歲文學系學生羅培茲（Renata Lopez）告訴記者：「我來這裡是為了捍衛公共教育。」她手中高舉著科幻大師布萊德柏利（Ray Bradbury）寫下的「華氏451度」（Fahrenheit 451），這本小說描繪了一個禁止書籍的未來反烏托邦社會。
羅培茲說：「這本書反映我們當前的現實。削減教育資源並非遙不可及，也不是虛構的反烏托邦，而是真正在發生的事。」
這次遊行呼籲推動一項大學經費法案，而這正是長期政治對峙的核心。阿根廷國會於2025年通過這項法案，但之後遭米雷伊否決，理由是法案內容與政府財政政策互相牴觸。
米雷伊政府已要求阿根廷最高法院介入，但無期限需做出裁決。
布宜諾斯艾利斯大學（University of Buenos Aires）估計，首都這次示威抗議人數達60萬人。
截至今晚，警方尚未公布官方統計數字。
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