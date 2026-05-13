離婚拖欠贍養費！遭前妻擄走痛毆 大阪男子戴手銬衝警局求救

根據日媒「MBS新聞」報導，大阪府警方近日逮捕了31歲女子手島愛海及其他4名男性同夥。這5名嫌犯涉嫌闖入女方前夫的住處施暴，並將其強行押上車輛非法拘禁，甚至載往山區毆打。初步調查指出，整起事件的導火線，是雙方去年離婚後，前夫拖欠贍養費引起的嚴重報復行為。

事發當時，手島與同夥闖入39歲前夫位於京都市伏見區借住的友人家中。嫌犯一行人先使用凶器重擊前夫後腦勺，接著將他銬上手銬，強行押入車內限制行動。之後，又將人載往堺市的偏僻山區道路毆打、猛踹，導致被害人肋骨骨折。

在山區施暴後，嫌犯們並未就此罷休，又再次將人押回他位於大阪市平野區的住處繼續監禁。所幸在拘禁期間，前夫抓準嫌犯防備鬆懈的空隙成功逃出。令人驚訝的是，他逃脫時雙手依然銬著手銬，在驚險萬分的情況下衝進警察局報案求助，才讓整起暴力擄人事件曝光。

針對這起案件，大阪府警方已依無故入侵住宅、強盜傷人、妨害自由、私自拘禁致傷與傷害等多項重罪，將手島愛海等5名男女逮捕到案。雖然警方目前尚未對外說明嫌犯等人的認罪狀況，但鑑於案情嚴重且涉及多人聯手作案，警方正深入追查詳細的犯案經過，並持續釐清是否還有其他共犯涉入此案。