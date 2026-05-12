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漢他病毒疫情郵輪病例增 西班牙14人返國1人確診

中央社／ 馬德里12日專電
14名自爆發漢他病毒疫情的荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」返國的西班牙人當中，有1人確診。路透
14名自爆發漢他病毒疫情的荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」返國的西班牙人當中，有1人確診。路透

西班牙衛生部今天證實，14名自爆發漢他病毒疫情的荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」返國的西班牙人當中，有1人確診，其他13人檢測呈陰性，目前皆在馬德里軍醫院接受隔離檢疫。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，西班牙衛生部今天上午證實，患者昨晚出現低燒、輕度血氧飽和度下降及呼吸道症狀後，初步檢測呈現陽性，並在接受第2次檢測後，確診感染漢他病毒（hantavirus）。

西班牙衛生部表示，患者目前病情穩定，未出現明顯惡化，而其他13人最終檢測結果均為陰性。

西班牙廣播電視公司指出，搭乘爆發漢他病毒疫情的洪迪亞斯號（MV Hondius）郵輪的14名西班牙人，10日下午自西班牙田尼利夫島（Tenerife）搭專機飛達馬德里托芮榮艾多茲（Torrejón de Ardoz）軍事基地後，分別搭乘2輛巴士，在警車嚴密護送下抵達葛梅茲烏拉軍醫院（Hospital Gómez Ulla），進行強制隔離措施。

這14名西班牙公民，包括13名乘客和1名船員，每人被單獨隔離在軍醫院22樓的高級隔離病房，期間禁止探視，受到嚴密監測，由專業醫療團隊全程陪同，可獲得電話心理支援。

為因應本次疫情危機，並確保這14名接受隔離的國民得到妥善照護，軍醫院已增派90名工作人員。

葛梅茲烏拉軍醫院隸屬於西班牙國防部，是西班牙頂尖的傳染病醫院，曾在2014年伊波拉（Ebola）疫情和2020年COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情期間發揮關鍵作用。

伊波拉疫情則是促使葛梅茲烏拉軍醫院設立高級隔離治療中心的動機，旨在隔離所有出現症狀或檢測呈陽性的患者，以防止病毒傳播。在西班牙7個同類型隔離中心當中，規模最大。

西班牙衛生部長賈西亞（Mónica García）指出，這名西班牙乘客確診後，使洪迪亞斯號郵輪的漢他病毒通報病例總數增至10例。

西班牙 疫情 漢他病毒

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