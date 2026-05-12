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保護兒少！范德賴恩拋「社群媒體限齡」 歐盟研擬數月內立法

中央社／ 哥本哈根12日綜合外電報導
手機螢幕上的臉書和Instagram應用程式。美聯社
手機螢幕上的臉書和Instagram應用程式。美聯社

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩今天表示，歐盟應考慮限制孩童使用社群媒體，最快可能在數月內提出相關新規。

法新社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）已指派專家小組在7月前提出報告，評估歐盟應採取哪些措施來保護未成年人網路安全，其中可能包括社群媒體禁令。

范德賴恩在丹麥首都哥本哈根（Copenhagen）舉行的峰會上表示：「在不預設專家小組結論的前提下，我認為我們必須考慮『延後使用社群媒體』的做法。根據評估結果，我們可能將在今年夏季提出一項法案。」

她說：「有關使用社群媒體最低年齡的討論已不容再忽視。」她還說，丹麥與法國等另外9個成員國正在推動禁止未達特定年齡的青少年使用社群媒體。

范德賴恩說：「問題不在年輕人能不能使用社群媒體，而是社群媒體該不該接觸到年輕人。」

歐盟執委會作為歐盟數位監管機構，已針對全球多個大型網路平台展開調查，包括TikTok和Meta旗下的臉書（Facebook）與Instagram（IG），評估其是否對兒童提供充分保護。

歐盟上個月認定Meta未能有效防止13歲以下孩童使用臉書與IG；今年2月則罕見警告中國短影音平台TikTok，要求其改善「成癮性設計」，否則可能面臨重罰。

范德賴恩也為相關調查所依據的「數位服務法」（Digital Services Act）辯護；這條法律遭美國總統川普政府強烈抨擊。

她表示：「我們已經證明，儘管面臨重重障礙，我們仍會勇往直前。規則已由我們制定，這就是法律，違者將被追究責任。」范德賴恩並未直接回應美方批評。

歐盟 范德賴恩 丹麥 社群媒體

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