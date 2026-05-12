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印尼移工船馬來西亞外海沉沒 14人失聯、23人驚險獲救

中央社／ 吉隆坡12日綜合外電報導
一艘據信載著無證件印尼移民的船隻昨天在馬來西亞西岸外海沉沒，仍有14人下落不明，圖為官員正在查看獲救的倖存者。歐新社
一艘據信載著無證件印尼移民的船隻昨天在馬來西亞西岸外海沉沒，仍有14人下落不明，圖為官員正在查看獲救的倖存者。歐新社

一艘據信載著無證件印尼移民的船隻昨天在馬來西亞西岸外海沉沒，仍有14人下落不明，馬來西亞海事機構已展開搜救。

路透社報導，霹靂州（Perak）海事機構主任穆罕默德（Mohamad Shukri Khotob）在聲明中表示，一名漁夫昨天清晨在邦咯島（Pangkor）外海發現有遇難者在海上漂流，隨即通報當局。

穆罕默德指出，一艘當地漁船救起包括7名女性在內共23名印尼人，這些人被帶往海警碼頭進行登記及進一步調查。

初步調查發現，沉沒船隻載著37人，5月9日從印尼奇沙蘭（Kisaran）出發，乘客目的地包括馬來西亞首都吉隆坡和西北部的檳城（Penang）等地。

印尼與馬來西亞之間的航道時常發生事故，出事的往往是超載船隻，船上載著要到馬來西亞種植園及工廠找工作的勞工。

移工權益人士指出，據估計，每年有10萬至20萬印尼人冒險上船前往大馬，而且經常是販運集團招攬來的人，抵達馬來西亞後會被剝削。

移民 印尼 馬來西亞

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