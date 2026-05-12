漢他疫情郵輪旅客包機降落荷蘭 當地醫院預防性隔離12名員工

路透報導，兩架載送共28名洪迪亞斯號郵輪旅客的專機12日降落荷蘭。與此同時，荷蘭當地一間收治漢他病毒病患的醫院亦出於預防措施，隔離12名醫護人員。

兩架專機午夜後不久降落於愛因霍芬機場。當局表示，除八名荷蘭公民外，其餘不同國籍的旅客將從荷蘭轉機返回各自國家。

位於荷蘭奈梅亨（Nijmegen）的Radboudumc醫院表示，該院於5月7日收治感染漢他病毒的洪迪亞斯號旅客，由於院方在處理病患血液與尿液樣本時未及時採用更新後的防護規範，因此已安排12名員工預防性隔離6周。

院方說，感染風險極低，病患護理工作未受影響，但院方「將仔細調查事件經過並從中汲取教訓，確保未來不再發生類似情況」。

此外，洪迪亞斯號船商泛海探險公司表示，該船於11日晚間啟程前往荷蘭，船上只有25名船員及一名醫師和一名護理師，所有乘客均已下船，預計17日抵達荷蘭。