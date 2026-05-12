印度坦米爾那都邦新政府規定 學校寺廟周邊禁賣酒

印度影星維傑（Joseph Vijay）選上坦米爾那都邦議員後，進一步成為首席部長，他今天表示，學校、宗教場所、車站半徑500公尺內，717家政府經營的酒類商店，要在2週內全部關閉。

印度時報（Times of India）指出，維傑要求在坦米爾那都邦（Tamil Nadu）進行全面調查，以確定在學校、寺廟、公車總站附近，坦米爾那都邦行銷公司（Tamil Nadu State Marketing Corporation）經營的酒類商店數量。

坦米爾那都邦行銷公司總部位於清奈（Chennai），是一家政府經營的企業，負責坦米爾那都邦酒類商品批發、零售業務，整個坦米爾那都邦有4765家零售門市。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，經調查，坦米爾那都邦行銷公司經營的酒類商店，有276家位於宗教場所附近、186家位於教育機構附近、255家位於公車站附近，於是維傑下令要這717家店在2週內全部關閉。

一名坦米爾那都邦官員說，維傑此舉是要對酒類商品銷售據點進行更嚴格的監管，並消除民眾對坦米爾那都邦行銷公司的酒類商店與相關場所距離太近引發的擔憂。

報導指出，坦米爾那都邦勝利黨（Tamilaga VettriKazhagam）於此次坦米爾那都邦議會選舉中，創造印度近代政壇最大的奇蹟，該黨候選人大多為政治素人，卻搶下234席中的108席，僅差10席就能成為多數黨。

印度選舉通常受宗教、種姓制度、政見中的福利制度影響，但維傑是電影明星又出生在清奈，自然是坦米爾那都邦民眾最熟知的人，因此即便實際投入選舉造勢的時間不多，仍因網路聲量極高，最終當選議員，並進一步在10日宣誓就任坦米爾那都邦首席部長。

維傑就任坦米爾那都邦首席部長後，就推出若干福利政策，其中一項是針對每月用電不超過500度的家庭，提供200度免費用電。