漢他病毒疫情郵輪完成撤離 洪迪亞斯號返荷消毒

受到漢他病毒（hantavirus）疫情影響的豪華郵輪「洪迪亞斯號」，在完成最後6名乘客與部分船員的撤離後，今天自西班牙田尼利夫島啟程前往荷蘭。

田尼利夫島（Tenerife）是西班牙位在近非洲海岸大西洋中的加納利群島（Canary Islands）8個島嶼中最大的一個島嶼。

綜合路透社、法新社與美聯社報導，洪迪亞斯號（MV Hondius）今天在格拉納迪亞德阿沃納（Granadilla de Abona）港口短暫停靠，讓最後6名乘客下船，包括4名澳洲人、1名居住在澳洲的英國人，以及1名紐西蘭人。

另有19名船員與2名醫師一同撤離。隨後郵輪帶著25名船員、1名醫師及1名護理師繼續啟程前往荷蘭，預計將於17日晚間抵達鹿特丹（Rotterdam），屆時將進行消毒作業。

隨著最後一批乘客下船，這場複雜撤離行動也宣告完成。西班牙衛生部長賈西亞（Monica GarciaGomez）今天在格拉納迪亞德阿沃納港口碼頭表示：「任務完成。」

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）在田尼利夫島的記者會表示，當局選擇讓船上人員在此地下船並撤離，而非強制他們在船上隔離，是希望在維護公共安全與乘客心理健康之間取得平衡。

他說：「部分乘客甚至出現心理崩潰。在狹小船艙裡待上好幾週，非常困難。這是我們最好的、也是唯一的選擇。」

洪迪亞斯號4月1日自阿根廷南部烏斯華雅（Ushuaia）啟航，原定航經南極洲及南大西洋多座偏遠島嶼。

4月11日，一名荷蘭男子在船上出現呼吸窘迫症狀後死亡，當時無法確定死因，隨後出現更多人員感染、病故。

5月2日，南非衛生當局從一名在當地接受加護病房治療的英籍男子身上驗出漢他病毒，才首度確認疫情。

西班牙當局應世衛要求後接手管理撤離任務後，洪迪亞斯號於5月6日轉往加納利群島，展開撤離作業。