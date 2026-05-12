1確診1有症狀…漢他郵輪18美籍客返國 16人內州檢疫中心隔離

爆發漢他病毒疫情的「宏迪亞斯號」(MV Hondius)郵輪上18名美國籍遊客，經撤離後已搭機返美接受檢疫。衛生部表示，其中一人安地斯病毒株(Andes virus)檢測呈陽性反應，另一人則有輕微症狀。16名遊客被送往內布拉斯加州奧馬哈(Omaha)一處特殊檢疫中心隔離，病毒檢測呈現輕微陽性的患者安置在限制嚴格的生物防護隔離病房(Biocontainment Unit)，另外兩人為夫妻，其中一人有輕微症狀，雙雙被送到亞特蘭大醫院。

每名遊客分別來自何州、接受檢疫時間多久，目前尚不清楚。撤離回國的美國遊客年齡在20多歲到80多歲之間。紐約州官員證實，其中三人是紐約州州民。

醫學博士出身的衛生部助理部長克里斯汀(Brian Christine)11日在記者會上說，狀況已經獲得控制，漢他病毒對一般民眾危害風險極低。

衛生部轄下戰略準備與應變局(Administration for Strategic Preparedness and Response)出動緊急應變車輛，將16名遊客送往內布拉斯加大學醫學中心(University of Nebraska Medical Center)區域新興特殊病原治療中心(Regional Emerging Special Pathogen Treatment Center)。

內布拉斯加大學醫學中心10日晚間發表聲明說，一名遊客抵達後便轉入生物防護隔離病房，其他遊客則前往國家隔離單位(National Quarantine Unit)接受檢疫；送往生物防護隔離病房的患者病毒檢測陽性但無症狀，交通運輸全程均採取適當生物隔離措施，與其他乘客分開處理。

聯邦疾病防治中心(CDC)高影響力病原體與病理學部代理主任傑克森(Brendan Jackson)說，所有遊客都將有「個人化」的因應方案，視個人健康狀況而訂，可能在某個時間點獲准回家繼續隔離。

傑克森說，被送往亞特蘭大的夫妻住進愛默蕾大學醫院(Emory University Hospital)，其中一名有狀況的遊客不一定代表感染漢他病毒。

官員表示，兩名旅客被送到亞特蘭大，是因為他們希望保留內州生物防護隔離病房的空間，以防接受隔離的其他旅客對漢他病毒檢測呈陽性。內布拉斯加州該設施中的專門隔離區，可容納兩至三名重症患者。

宏迪亞斯號發生漢他病毒疫情疫情以來，已出現三起死亡案例，另有數人發病或檢測陽性。漢他病毒目前並無特定療法或疫苗，潛伏期長達42天。

荷蘭註冊的宏迪亞斯號4月1日日從阿根廷出發，載著大約150名遊客前往加納利群島。爆發漢他病毒疫情後，最後一批遊客11日上岸，搭機分赴20多國檢疫隔離。