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保冷劑爆缺貨潮！中東戰火燒到蛋糕 日本多家甜點店取消免費

聯合新聞網／ 綜合報導
日本部分甜點店因保冷劑缺貨，已開始停止免費提供或宣導顧客自備。 圖／AI生成
日本部分甜點店因保冷劑缺貨，已開始停止免費提供或宣導顧客自備。 圖／AI生成

中東局勢動盪的影響，如今竟延燒到甜點店！據日媒朝日新聞台報導，夏季炎熱天氣逼近，日本市面上卻面臨「保冷劑」缺貨的危機。為因應這場突如其來的短缺，許多西點蛋糕店紛紛開始呼籲顧客「自備保冷劑」，甚至有不少店家決定取消免費提供，改採收費制。

這場危機的源頭，同樣是因為中東情勢導致提煉自原油的「輕油」供應不穩。保冷劑製造大廠指出，輕油不僅是製作內部保冷凝膠的原料，更是外層塑膠膜的關鍵成分。目前外包裝膜受到的衝擊尤為嚴重，加上物流延宕，以往兩個月的交貨期已大幅拉長至三個半月。

東京都內有甜點店在4月底便接獲供應商警告，表示未來保冷劑恐將「一劑難求」。為了避免夏天無保冷劑可用，導致需保鮮的甜點無法販售的窘境，店家已開始宣導顧客自備，也有許多同業開始依保冷劑大小收費，小型約50日圓、中型約100日圓（約台幣20元）。對此，多數消費者皆表示理解，認為大家家中冰箱通常塞滿了累積下來的保冷劑，自備不僅能幫店家度過難關，也能減少浪費。

此外，缺貨潮的影響範圍仍持續擴大。專門生產夏季頸部降溫圈、勞工作業用保冷背心等防暑設備的廠商也憂心表示，目前製造時程已嚴重延宕，若接下來面臨夏季的大量訂單，恐怕會面臨交不出貨的嚴峻挑戰。

甜點 日本 中東 戰爭

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