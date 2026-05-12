日本JR電車不明噴霧案3人不適 少年被捕

日本JR東海道線本月10日發生一起社會事件，有人在車廂內噴灑不明噴霧，導致3人送醫且電車停駛。警方今天依「武力妨害業務」（威力業務妨害）罪嫌，逮捕一名16歲少年。

「朝日新聞」與日本放送協會（NHK）報導，神奈川縣警方今天宣布犯嫌落網的消息，並指出犯嫌供稱，「我噴灑持有的噴霧導致其他乘客喉嚨疼痛、電車停駛，確有其事」，承認犯案。

警方也表示，犯嫌住在東京都大田區，自稱為土木業作業人員。他涉嫌在本月10日下午4時32分左右，於停在JR橫濱站、駛往川崎方向的東海道列車內，噴灑不明噴霧，導致車廂內的乘客喉嚨疼痛、列車緊急停止，且列車運行延宕2小時15分。

當時，帶著1歲女童的30多歲夫婦感到喉嚨不適，後來送醫治療，所幸症狀輕微。

當時，這班列車在川崎站緊急停止後，警察與消防隊員趕到現場，一度使現場發生騷動。

數名乘客表示，上述一家3口待在綠色車廂（相當於商務艙）時，包含犯嫌在內的數名年輕男女從隔壁的車輛進入車廂，他們離開車廂時，馬上「竄出胡椒的氣味」。

經過消防單位調查之後，並未在車廂內驗出有毒成分。

JR東海道線當時受到這起事件影響，約2小時30分鐘後才重啟列車運行，約1200名旅客被影響。

警方調閱車廂內監視器畫面追查犯嫌，後來鎖定車廂內的16歲少年。警方目前還在詳查案件細節。