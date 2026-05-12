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戰事波及油墨供應！卡樂比「黑白」洋芋片反獲好評：最強行銷

聯合新聞網／ 綜合報導
日本零食大廠卡樂比（Calbee）宣布自5月中旬開始，旗下洋芋片口味將換成黑白包裝。 路透
日本零食大廠卡樂比（Calbee）宣布自5月中旬開始，旗下洋芋片口味將換成黑白包裝。 路透

據日媒「FNN」報導，零食大廠卡樂比（Calbee）宣布，自5月25日起，旗下熱銷的「薄鹽」與「雞汁」口味等14種洋芋片，將陸續換成「黑白兩色」的包裝。此舉主要是中東情勢影響，讓塑膠與彩色油墨溶劑原料的輕油（Naphtha）價格飆漲且供應不穩。為了確保供貨順暢，卡樂比甚至宣布取消原訂於7月上市的法式酸奶油新口味。

針對這項罕見決策，商業分析師渡邊廣明給予高度肯定。他指出，在原料短缺的危機下，企業面臨「維持華麗包裝」與「確保商品不缺貨」的拉鋸。卡樂比選擇犧牲外包裝色彩，將資源集中於主力商品，是維持穩定供貨的明智之舉。對於這類高周轉率的零食而言，一旦從貨架上消失，極易被競品取代，因此「確保庫存就是最強的行銷」。

這項與眾不同的改變也引發網友熱議。有日本網友大讚，這是為了凍漲的果斷決策，只要口味不變，刪減多餘成本反能獲得鐵粉支持，黑白設計甚至帶有一種「限定版」的時尚感。另有網友分析，食品包裝向來以刺激食欲的暖色系為主，全面改用黑白可謂顛覆行銷理論的大膽實驗。但在話題推波助瀾下，反而在貨架上更吸睛，達到了極佳的逆向宣傳效果。

雖然目前還不知卡樂比的「黑白包裝」策略是否成功，但就目前此項決定已引起各方熱烈討論的情況下，在企業形象和品牌話題性上，已達相當的效果。

Calbee 中東 石油

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