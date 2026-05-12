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外國客魂斷日本滑雪場！她遇雪崩失蹤4月成遺體 白馬村挨批「只顧賺觀光財」

香港01／ 撰文／賈桂林
近年滑雪運動收年輕人青睞，意外事故也層出不窮。圖／AI生成
近年滑雪運動收年輕人青睞，意外事故也層出不窮。圖／AI生成

日本長野縣白馬村是國際知名的滑雪勝地，今年1月發生一宗外籍遊客滑雪失蹤事故。1名33歲美籍女子在「Backcountry Skiing」（山岳滑雪／野外滑雪）期間遇上雪崩失蹤，同行男子下山求援，歷時近4個月後，當地警方直升機日前在海拔1,300米的山上發現女子遺體。隨案件細節曝光，網友也討論起野外滑雪的風險問題。

日媒報導，事發於今年1月2日，女事主與31歲美籍男子前往長野縣白馬村北城八方尾根附近，在海拔約1,300米的山區進行野外滑雪，其間兩人迷路被困。男子在翌日成功下山脫險，他向警方供稱當時他們遇上雪崩後失散，他找不到女事主。長野縣救援人員展開搜救，但一無所獲。

直至4月28日上午10時30分左右，警方直升機在搜索遇險者時，在白馬村八方澤海拔1,300米的位置發現倒臥的遺體，她身上仍穿著登山外套、滑雪靴及頭盔，後確認失蹤的女事主。

有當地網友質疑事件涉及管理部門失職，事發地點是山區，並無相關法規規範此類野外滑雪行為。有言論批評，長野縣政府將旅遊業視為經濟支柱，只顧全力吸納訪日遊客，卻從未建立完善的山區人員統計制度，導致無法確定事故率數據以此規劃安全配套，批評管理部門「只顧吸客，怠於完善設施」才是悲劇核心原因。

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文章授權轉載自《香港01》

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