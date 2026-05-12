漢他病毒疫情郵輪乘客撤離 歐盟協調各國支援應對

豪華郵輪「洪迪亞斯號」爆發漢他病毒疫情，歐盟執委會今天表示，正協調各國應對疫情、支援郵輪撤離行動與醫療工作。同時經評估，病毒對歐洲一般大眾造成的風險極低。

洪迪亞斯號（MV Hondius）上的乘客近期陸續撤離，歐盟執委會今天發布新聞稿說明，5架由歐盟協調的班機已於10日順利起飛，分別由法國、西班牙、荷蘭、希臘及愛爾蘭執飛。第6架同時也是最後一架班機，11日由荷蘭執飛。

歐盟執委會指出，緊急應變協調中心（ERCC）已派遣1名聯絡官前往田尼利夫島（Tenerife），協助相關部門在當地的協調工作。在乘客下船前，歐盟疾病預防暨控制中心（ECDC）也派遣2名專家登船支援。

歐盟執委會稱，正全力支援漢他病毒的醫療應對工作，與西班牙、各成員國、歐盟民防機制的參與國、緊急應變協調中心、世界衛生組織（WHO）及G7夥伴密切合作，推動歐洲的聯合應對行動。

歐盟衛生安全委員會（HSC）正集結各國衛生主管部門，協助統一乘客安全下船、撤離及後續追蹤措施。相關單位透過每日舉行的協調會議分享最新資訊、調整行動計畫並追蹤潛在病例，確保歐洲應對步調保持一致。

歐盟執委會強調，根據歐盟疾病預防暨控制中心目前的評估，鑒於已落實適當的感染預防與控制措施，且漢他病毒不易在人與人之間傳播，此病毒對歐洲一般大眾造成的風險極低。

歐盟執委會重申，首要任務是保護公民、支援受影響人士，並協助成員國根據最新證據迅速採取共同行動。