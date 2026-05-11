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豪華郵輪爆漢他病毒疫情 WHO：增至7例確診
世界衛生組織（WHO）今天表示，目前為止已有7名曾搭乘豪華郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）的旅客確診感染漢他病毒「安地斯病毒株」（Andes strain）。
路透社報導，在法國通報一名從郵輪撤離的法國乘客驗出漢他病毒（hantavirus）陽性後，世衛一名發言人透過電子郵件表示，世衛今天更新通報病例總數至9例，其中兩起為疑似病例。
在疑似病例中，有一人據信是這次疫情的首名感染者，但他在接受檢測前就已死亡。
世衛表示，這次疫情共有3人死亡。
漢他病毒通常不會人傳人，但美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，主要流行於智利和阿根廷型別「安地斯病毒株」是個例外，目前已有證據顯示這種病毒株能有限度人傳人。
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