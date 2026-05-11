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夏天水壺暗藏危機？ 醫警告：孩童「這用法」恐致內臟破裂

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒，炎熱天氣孩童必備的水壺，若揹錯方式恐成奪命殺手。示意圖／Ingimage
醫師提醒，炎熱天氣孩童必備的水壺，若揹錯方式恐成奪命殺手。示意圖／Ingimage

隨著天氣逐漸轉熱，許多家長為了防止孩子在學校或戶外活動時中暑，都會讓孩童隨身攜帶水壺補充水分。然而，日本小兒科醫師警告，水壺雖然是保命工具，但若「揹錯方式」，在孩童不慎跌倒時，極可能瞬間變成重擊腹部的凶器，甚至導致嚴重的內臟破裂。

據日媒報導，日本消費者廳與小兒科學會近年接獲多起因水壺引發的嚴重意外。許多學童習慣將水壺「掛在脖子上」或「斜揹在胸前」，當他們奔跑不慎絆倒時，硬梆梆的水壺正好卡在腹部與地面之間，造成強烈撞擊。

小兒科醫師森戶やすみ分享了一起典型案例：一名7歲學童在校內奔跑時不慎被絆倒，由於衝力過大，整個人旋轉摔向地面，而掛在胸前的水壺直接重擊腹部。該名學童隨後出現劇烈腹痛與持續嘔吐，緊急送往大醫院檢查後，確認為嚴重內臟損傷，最終必須動大手術切除部分胰臟與脾臟才能保住性命。

為什麼一個小小的跌倒，配上水壺竟會造成如此嚴重的後果？醫師點出孩童容易受重傷的幾個生理與行為因素：

腹壁較薄、缺乏緩衝： 孩童的肌肉發育未完全，且腹部缺乏皮下脂肪作為「避震墊」，當硬物撞擊時，衝擊力會毫無阻力地直接傳遞給脆弱的內臟。

背書包導致重心後傾： 學童平時背著沉重的書包，身體重心容易往後仰，一旦失去平衡，往往來不及用雙手撐地保護自己。

水壺隨著奔跑劇烈晃動： 當水壺僅用背帶斜背且未固定時，會在孩童奔跑過程中產生巨大的晃動力道。一旦跌倒，水壺剛好落在肚臍或劍突附近，全身的重量與奔跑的重力加速度就會瞬間集中於一點，引發災難性損傷。

不僅是水壺，包含掛在脖子上的防狼警報器、鑰匙包或手機，只要是「硬物」放在身體正前方，都具有極高的潛在危險。

醫師特別提醒，許多腹部內傷在事發當下往往看不出來，孩子可能哭一下就看似恢復正常，但腹腔內的出血卻在悄悄惡化。若孩童跌倒撞擊腹部後，出現「腹痛隨時間加劇」、「噁心嘔吐」、「臉色蒼白無力」或「尿液顏色變深、呈褐色」等4大症狀，務必立刻送醫。

為防範未然，家長應徹底改變孩子攜帶水壺的習慣。最安全的做法是將水壺「放進書包內」，或是裝在書包側邊的水壺袋中。若非得使用背帶，應利用夾子或綁帶將水壺的背帶與書包背帶固定，確保水壺維持在「身體側邊」，絕對不要讓水壺垂掛在身體正前方，才能讓孩子安全度過炎熱的夏日。

中暑 日本 水壺 多喝水 小孩

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