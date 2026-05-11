賺越多其實越窮？ 心理學家倡導「時間充裕」：擁有閒暇才是真正贏家

拼命加班換取高薪與物質享受，真的是通往幸福的唯一道路嗎？近期在TikTok上，「時間充裕（Time affluence）」成為爆紅話題，這股思潮正悄悄顛覆現代人對「真正富裕」的定義。外媒《Bustle》引述多位專家與創作者的觀點指出，當基本生存需求被滿足後，決定一個人快樂與否的關鍵不再是銀行存款，而是你對「時間」的掌控權。

許多人羨慕年薪百萬的職場菁英，但TikTok創作者 @lhuijuni.ldn 在影片中直言，這些高薪族群往往與「時間財富」無緣。她解釋，心理學上的「時間充裕」是指擁有足夠的閒暇去做自己熱愛的事，無論是平日晚上去進修，或是週末毫無罪惡感地睡到自然醒。真正的贏家，是那些能主宰自我時間的人，而非被工作綁架的社畜。

另一名創作者 @yas.jd 也點破高薪族的無奈，表示當人們終於爬上夢寐以求的高薪職位時，內心最渴望的往往是「逃離這一切」。這種現象導致越來越多職場菁英寧願放棄高薪與競爭，轉行去經營咖啡廳或獨立書店，只為換取愜意、有品質的日常。

即將出版新書《BigTime》的作家蘿拉·凡德坎姆（Laura Vanderkam）強調：「時間是我們手中最昂貴的籌碼，秒針一旦走過，砸再多錢也買不回來。」臨床心理學家派翠西亞·狄克森（Patricia S. Dixon）也呼籲，若只顧著賺錢卻沒有時間與精力去享受，戶頭裡再多的數字也只是枉然。