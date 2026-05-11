漢他病毒郵輪鳥類學家「零號病人」疑阿根廷染疫 地方官員否認

近日有媒體指出，一位荷蘭鳥類學家疑為爆發漢他病毒疫情郵輪的「零號病人」，且可能是在阿根廷烏斯華雅賞鳥時感染，然而當地公衛官員反駁這項說法，認為可能性不高。

「紐約郵報」（New York Post）報導，70歲的荷蘭鳥類學家希爾佩魯德（Leo Schilperoord）及其69歲妻子蜜莉安（Mirjam Schilperoord）生前正進行為期5個月的南美洲之旅，兩人曾遊經阿根廷、智利和烏拉圭。

在3月下旬，這對夫婦造訪了阿根廷最南端城市烏斯華雅（Ushuaia）一處垃圾掩埋場。由於有機會看到罕見的白喉巨隼（white-throated caracara），這座垃圾場成為全球賞鳥人士的朝聖地。

阿根廷當局懷疑，希爾佩魯德夫婦就是在此吸入帶有長尾侏儒稻鼠排泄物的懸浮微粒。這種老鼠可傳染目前唯一已知能透過人與人傳播的漢他病毒類型「安地斯病毒株」（Andes strain）。

這對夫妻4月1日在烏斯華雅登上郵輪洪迪亞斯號（MV Hondius），希爾佩魯德6日通報出現發燒、頭痛、胃痛及腹瀉等症狀，5天後在船上過世。

蜜莉安4月24日帶著丈夫的遺體在大西洋聖赫勒拿島（Saint Helena）下船，並飛往南非約翰尼斯堡（Johannesburg）。她準備轉機返回荷蘭時病情惡化，甚至在機場昏倒，並於隔日逝世。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，烏斯華雅長期享有「世界盡頭」美譽，不僅是前往南極的門戶，也能讓遊客探索巴塔哥尼亞高地（Patagonia）壯麗的自然風光，然而近日卻蒙上疑似漢他病毒疫情發源地的陰影。

火地島省（Tierra del Fuego）流行病學與環境衛生主管官員白崔納（Juan Facundo Petrina）表示：「火地島省歷史上從未出現過漢他病毒病例。」

白崔納強調，火地島省是感染源的可能性很低，漢他病毒流行區位於距離當地逾1500公里的北方。

他說：「首先，這裡沒有（可傳播漢他病毒的）長尾鼠類，濕度和溫度等氣候條件也與巴塔哥尼亞高地北部不同，不適合該物種生長繁殖。」

他指出，即便齧齒動物會遷移，火地島畢竟是座島嶼，長尾鼠還得橫渡麥哲倫海峽（Strait of Magellan）才能感染當地鼠類。

雖然許多專家同意白崔納的看法，認為火地島省不太可能是感染源，阿根廷中央政府仍宣布將派專家團隊前往調查，確認當地是否有漢他病毒，或長尾鼠是否已抵達該區域。

阿根廷流行病學家羅培茲（Eduardo Lopez）指出，確實有必要對火地島省進行進一步調查，因為生態系正在改變。

羅培茲說：「例如，長尾侏儒稻鼠原本棲息在巴塔哥尼亞安地斯山區與阿根廷西北部，如今已能在布宜諾斯艾利斯省（Buenos Aires）發現其蹤跡，以及其他能傳染漢他病毒的齧齒動物。」

白崔納同意，希爾佩魯德夫婦是在阿根廷境內感染的可能性最高，但他認為兩人應是在登上郵輪的2到4週前感染，且感染地點可能是巴塔哥尼亞山區，例如丘布特省（Chubut）、內烏肯省（Neuquen）或黑河省（Rio Negro）。

這起事件不僅攸關公共衛生，也牽動地方經濟命脈。火地島省是阿根廷最年輕、人口最少的省分，當地經濟活動以油氣探勘及漁業為主，但觀光業同樣是重要收入來源。