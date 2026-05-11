快訊

川普批評停戰方案 伊朗反擊「我們很大方了」：不僅僅為了國家利益

整理包／考生加油！115會考倒數4天 考場時程、A++高分關鍵全掌握

聯發科問鼎4,000大關連兩日列注意股 集滿3點最快周三20分鐘重度處置

聽新聞
0:00 / 0:00

豪華郵輪爆漢他病毒疫情 法國1女乘客確診、病情惡化中

中央社／ 巴黎11日綜合外電報導
法國衛生部長李斯特（Stephanie Rist）。 法新社
法國衛生部長李斯特（Stephanie Rist）。 法新社

豪華郵輪「洪迪亞斯號」爆發致命漢他病毒疫情，法國衛生部長李斯特（Stephanie Rist）今天表示，一名搭過該郵輪的法國乘客接受檢測呈陽性反應，而且她的病情正在惡化。

路透社報導，李斯特告訴France Inter電台，這名乘客是洪迪亞斯號（MV Hondius）郵輪上5名法國人之一，其餘4人檢驗結果為陰性，但將再次接受檢測。

她補充道，目前法國當局已追蹤到22起接觸案例。

李斯特說：「關鍵在於搶得先機，切斷病毒傳播鏈。這是我們與總理正在做的事，特別是今天公布的一項政令，將允許我們加強對接觸者的隔離措施，並保護民眾。」

總理勒克努（Sebastien Lecornu）昨天曾表示，從郵輪上撤離並於昨天搭機後送回法國的5名法國人當中，有一人出現漢他病毒（hantavirus）症狀。

勒克努今天稍晚將就這次漢他病毒危機召開會議。

被問及法國是否有足夠的口罩與檢測能力來應對潛在危機時，李斯特表示：「是的，法國已做好準備。」

法國 郵輪 漢他病毒

延伸閱讀

郵輪漢他病毒疫情後送5法國人　其中1人專機上出現症狀

漢他郵輪抵西班牙 後送5法人1機上現症狀 WHO：全員監測42天

漢他病毒疫情郵輪乘客分批撤離　將搭專機返國

爆漢他病毒疫情郵輪將抵西班牙島嶼　世衛秘書長重申風險低

相關新聞

池袋遭廢棄行李箱圍攻！觀光客「合法無門」 業者出招盼化解亂象

根據日媒朝日新聞台報導，東京知名商圈「池袋」，近來在住宅區垃圾場、路邊甚至販賣機後方，隨處可見棄置的無主行李箱，更有監視器拍下僅花5秒就將舊箱丟在路邊閃人的畫面。

豪華郵輪爆漢他病毒疫情 法國1女乘客確診、病情惡化中

豪華郵輪「洪迪亞斯號」爆發致命漢他病毒疫情，法國衛生部長李斯特（Stephanie Rist）今天表示，一名搭過該郵輪的...

漢他病毒郵輪鳥類學家「零號病人」疑阿根廷染疫 地方官員否認

近日有媒體指出，一位荷蘭鳥類學家疑為爆發漢他病毒疫情郵輪的「零號病人」，且可能是在阿根廷烏斯華雅賞鳥時感染，然而當地公衛...

研究揭工時過長恐助長肥胖 專家再倡每周工作4天

研究顯示，工時愈長的人愈容易肥胖，而減少工作時間，可能有助維持體重。倡議人士指出，朝九晚五、每周工作5天的制度已有百年歷...

男子遭小摩女主管性侵 前同事爆料工作EQ差

摩根大通銀行(JPMorgan Chase，俗稱小摩)前員工拉納(Chirayu Rana)控告女性同事哈迪尼(Lorna Hajdini)涉嫌職場性騷擾與性侵等醜聞，情節聳動引發關注。社群媒體上流傳雙方混亂與互相矛盾的說法，使外界難以分辨哪些是事實，但可確定的是，這家美國最大銀行如今正面臨一場出乎意料的公關危機，而拉納正是風暴核心，那麼他究竟是何許人？

恐怖小說七夜怪談作者鈴木光司病逝 「貞子」發文悼念「父親」

日本恐怖小說經典「七夜怪談」作者鈴木光司（本名鈴木晃司）8日在東京都內醫院病逝，享壽68歲。他筆下的角色「貞子」透過官方X帳號發文，悼念「偉大的父親」離世。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。