聽新聞
0:00 / 0:00
豪華郵輪爆漢他病毒疫情 法國1女乘客確診、病情惡化中
豪華郵輪「洪迪亞斯號」爆發致命漢他病毒疫情，法國衛生部長李斯特（Stephanie Rist）今天表示，一名搭過該郵輪的法國乘客接受檢測呈陽性反應，而且她的病情正在惡化。
路透社報導，李斯特告訴France Inter電台，這名乘客是洪迪亞斯號（MV Hondius）郵輪上5名法國人之一，其餘4人檢驗結果為陰性，但將再次接受檢測。
她補充道，目前法國當局已追蹤到22起接觸案例。
李斯特說：「關鍵在於搶得先機，切斷病毒傳播鏈。這是我們與總理正在做的事，特別是今天公布的一項政令，將允許我們加強對接觸者的隔離措施，並保護民眾。」
總理勒克努（Sebastien Lecornu）昨天曾表示，從郵輪上撤離並於昨天搭機後送回法國的5名法國人當中，有一人出現漢他病毒（hantavirus）症狀。
勒克努今天稍晚將就這次漢他病毒危機召開會議。
被問及法國是否有足夠的口罩與檢測能力來應對潛在危機時，李斯特表示：「是的，法國已做好準備。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。