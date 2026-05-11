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美撤離漢他病毒郵輪公民 1人驗出安地斯病毒株陽性

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國衛生部今天表示，從爆發漢他病毒（Hantavirus）疫情郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）撤離返美的17名公民中，其中1人驗出弱陽性。

法新社報導，美國衛生及公共服務部表示：「目前有1名乘客出現輕微症狀，另有1名乘客PCR檢測對安地斯病毒株（Andes strain）呈弱陽性。」

美國衛生及公共服務部指出，基於高度謹慎，兩位乘客目前都在班機上的生物安全艙隔離。

這些美國乘客自洪迪亞斯號在西班牙加納利群島（Canary Islands）靠岸後撤離，將被送往美國內布拉斯加州的一處專責醫療中心。出現輕微症狀者則將另送至第2醫療中心。

抵達後，每人都將接受臨床評估，並依健康狀況接受適當治療與照護。

洪迪亞斯號上有3名乘客因感染這種通常在囓齒動物間傳播的罕見疾病死亡，另有多人感染。

然而，衛生官員強調，這起事件對全球公共衛生的風險有限，並淡化與COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）相提並論的說法。

西班牙衛生部長賈西亞（Monica Garcia）在加納利群島的田尼利夫島（Tenerife）宣布，今天的撤離行動中，共有來自19國的94人安全離開。

西班牙官員則表示，船上近150名、來自23國的乘客與船員大多將陸續撤離，最後幾班遣返班機將於明天下午飛往澳洲與荷蘭。

西班牙 美國 漢他病毒 郵輪

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