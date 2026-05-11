研究揭工時過長恐助長肥胖 專家再倡每周工作4天

研究顯示，工時愈長的人愈容易肥胖，而減少工作時間，可能有助維持體重。倡議人士指出，朝九晚五、每周工作5天的制度已有百年歷史，應該做出調整了。

英國「衛報」報導，在土耳其伊斯坦堡舉行的歐洲肥胖大會（European Congress on Obesity）發表的一項國際研究指出，美國、墨西哥與哥倫比亞等年總工時較長的國家，肥胖率相對較高，即使北歐國家平均攝取熱量與油脂均高於拉丁美洲國家。

這項研究比較1990年至2022年間，33個經濟合作暨發展組織（OECD）國家的工時模式與肥胖率。

研究指出，年總工時每減少1%，與肥胖率下降0.16%有關。研究執筆人認為，缺乏運動時間與工作壓力，或許可以解釋為何工時較長的人更容易發胖。

澳洲昆士蘭大學（The University of Queensland）學者柯拉雷－蓋達拉（Pradeepa Korale-Gedara）表示，壓力會提高皮質醇濃度，使人體儲存更多脂肪，而長時間工作也可能讓人缺乏消耗熱量的機會。

她說：「當人們工作與生活取得平衡時，生活品質也會較好。他們壓力較小，更能注意攝取營養均衡的食物，也有更多時間從事體能活動。」

儘管研究人員強調，這項研究並未證明因果關係，各國所得差異也可能是影響因素，但相關結果已促使專家再次呼籲英國推動「每周工作4天制」。目前已有約200家公司採取這種工作模式。

英國國家統計局（Office for National Statistics）統計顯示，自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情以來，已有超過20萬名勞工改為每周工作4天。

倡議人士表示：「在全薪情況下每周工作4天，將讓數以百萬計人有更多時間改變生活習慣與做出更健康選擇，或許可以大幅降低英國肥胖率。」

英國瑞丁大學（University of Reading）心理學家方馮提尼亞（Rita Fontinha）則指出，肥胖與「時間貧窮」密切相關。

她說：「如果一個人打兩份工或工時較長，根本沒有精力下廚，就更容易購買包裝食品或加工食品。」

她認為，每周工作4天或其他縮短工時的方式，可能有助人們在飲食、運動與睡眠方面做出更健康的選擇。