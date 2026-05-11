快訊

看不見返鄉路！福島的輻射污染土成為回家的矛盾與掙扎

葳格國際學校疑涉掏空上億校產遭搜索 檢方查扣一級主管手機

台人不顧資安買低價海外eSIM NCC被點名阻礙台灣「旅遊eSIM」

聽新聞
0:00 / 0:00

影/世界最偏遠小島驚傳漢他病例！這國急派傘兵醫護 空降登島畫面曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一名重症病房護理師與一名傘兵9日跳傘登上崔斯坦達庫尼亞島。路透
一名重症病房護理師與一名傘兵9日跳傘登上崔斯坦達庫尼亞島。路透

BBC報導，荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒疫情，一名住在全球最偏遠有人居住群島之一、崔斯坦達庫尼亞島（Tristan da Cunha）的英國籍乘客，4月中旬下船返家後出現疑似感染症狀。由於當地沒有機場，只能搭船抵達，但島上氧氣供應已達危急水準，無法等待船隻運補，英國當局9日罕見派遣傘兵與醫護人員，跳傘登島協助治療。

這名男子4月14日離開洪迪亞斯號返回崔斯坦達庫尼亞島，4月28日通報腹瀉，2天後發燒，目前情況穩定並已隔離。美聯社報導，洪迪亞斯號5月10日抵達西班牙田尼利夫島展開下船作業，17名美國乘客中有1人檢測陽性，沒有症狀；另有1名法國籍乘客出現症狀。

崔斯坦達庫尼亞島位於南大西洋，約坐落南美洲和非洲之間，是英國最偏遠的海外領地，也是世上最偏遠的有人島嶼之一，當地人口僅221人，平時醫療團隊只有2人。

英國國防部10日證實，9日出動6名傘兵，以及1名加護病房醫師與1名護理師隨隊傘降登島，並降落在島上一處布滿岩石的高爾夫球場；另空投氧氣和約3.3噸醫療物資。

負責協調行動的第16空中突擊旅指揮官卡瑞特（Ed Cartwright）形容，這是一次「非常具有挑戰性、技術要求很高的跳傘」。由於島嶼狹小、強風頻繁，傘兵必須從南大西洋上空約5000公尺處跳下，借風向後飄至島嶼邊緣降落；他說，一旦判斷錯誤，「後果就是掉進大西洋」。

英國國防部表示，這是英軍首度以傘降方式派遣醫療人員提供人道支援，除了治療疑似病例，也支援島上其他接觸者。

洪迪亞斯號在5月4日初傳漢他病毒疫情時，約150人名乘員，按世衛組織統計，截至8日為止，累計6例確診、另2例疑似病例，這8人中有3人過世。根據美聯社，洪迪亞斯號在5月2日通報疑似漢他病例之前，航程在不同停靠點陸續有乘客下船。4月24日，船上出現首起疑似漢他死亡病例後，有超過20名乘客、來自12個不同國家的乘客下船，但未進行接觸者匡列。

漢他病毒通常由鼠類傳播，多數不會人傳人，但這次在郵輪乘客身上驗出的安地斯病毒株具有傳人風險。

X影片https://x.com/MarioNawfal/status/2053410969179824252/video/1

英國當局9日出動6名傘兵和2醫護人員跳傘登上崔斯坦達庫尼亞島。法新社
英國當局9日出動6名傘兵和2醫護人員跳傘登上崔斯坦達庫尼亞島。法新社

英國9日出動傘兵和醫護人員登上崔斯坦達庫尼亞島，負責行動的指揮官說，由於島嶼狹小、強風頻繁，這是一次極具挑戰與技術要求的跳傘。法新社
英國9日出動傘兵和醫護人員登上崔斯坦達庫尼亞島，負責行動的指揮官說，由於島嶼狹小、強風頻繁，這是一次極具挑戰與技術要求的跳傘。法新社

荷蘭 英國 BBC

延伸閱讀

郵輪漢他病毒群聚通報增2例 離船乘客及同機女性疑染疫

受困海上 郵輪爆漢他疫情 8病例3死

漢他病毒疫情郵輪抵加納利群島　西班牙警隊伴航靠岸

洪迪亞斯號漢他病毒事件：驗出人傳人安地斯病毒株，WHO疫調追蹤來源是否為阿根廷

相關新聞

漢他病毒郵輪「零號病人」是他！疑赴阿根廷垃圾山賞鳥染病

爆發漢他病毒疫情的荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius），疫情源頭如今疑似浮現。紐約郵報報導，這起郵輪疫情的「零號病人」（patient zero）已確認為70歲荷蘭鳥類學家席爾佩羅德（Leo Schilperoord）。他與妻子3月底在阿根廷烏斯懷亞（Ushuaia）一處垃圾掩埋場賞鳥，疑似吸入帶有漢他病毒的鼠類排泄物氣溶膠微粒，感染唯一可人傳人的安地斯病毒株後病逝。

變動時代的陪伴策略：從消失的共讀日常看見疫後兒童的成長挑戰

COVID-19在2020年迅速擴散至全世界，各地學校和公共區域完全關閉、大量學生被迫遠距上課，導致原本熟悉的學習模式徹底中斷。疫情對教育的衝擊不只明顯反應在這群學生的學業成績上，連當年剛出生的的嬰幼兒也受到影響，使他們現如今進入小學就讀後，閱讀與語文表現顯著落後於疫情前的同齡孩子。

日本今年搖晃次數倍增 專家指危險訊號：南海海槽地震機率攀升

根據日媒News Post Seven報導，近期頻繁發生地震，已引起學界對「大地震前兆」的高度警戒。日本氣象廳數據顯示，今年1月至5月6日，全日本已發生21起4級以上的地震，次數是去年同期的兩倍。

台灣網站「2倍價轉賣御守」 日本神社震怒：對神明的嚴重褻瀆

台灣人到日本觀光時，看到神社的御守總會忍不住購買。但近日在福岡縣柳川市有超過830年歷史的「田脇日吉神社」，在官方IG以日、繁中雙語發文，強烈譴責台灣代購網站高價轉賣其御守，更重話警告這些商品因沾染牟利的穢氣，已「失去神明庇佑」。

影/世界最偏遠小島驚傳漢他病例！這國急派傘兵醫護 空降登島畫面曝

BBC報導，荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒疫情，一名住在全球最偏遠有人居住群島之一、崔斯坦達庫尼亞島（Tristan da Cunha）的英國籍乘客，4月中旬下船返家後出現疑似感染症狀。由於當地沒有機場，只能搭船抵達，但島上氧氣供應已達危急水準，無法等待船隻運補，英國當局9日罕見派遣傘兵與醫護人員，跳傘登島協助治療。

救人變害命？豐田意外側翻 路人誤將車輛推落溝渠 司機當場死亡

罕見奪命交通意外。1名60多歲司機在駕七人車時撞向路邊房屋拐角的石頭後側翻。多名熱心路人上前營救，先打破車窗並合力將車推正，卻意外令全車連同被困的司機推落溝渠…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。