影/世界最偏遠小島驚傳漢他病例！這國急派傘兵醫護 空降登島畫面曝

BBC報導，荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒疫情，一名住在全球最偏遠有人居住群島之一、崔斯坦達庫尼亞島（Tristan da Cunha）的英國籍乘客，4月中旬下船返家後出現疑似感染症狀。由於當地沒有機場，只能搭船抵達，但島上氧氣供應已達危急水準，無法等待船隻運補，英國當局9日罕見派遣傘兵與醫護人員，跳傘登島協助治療。

這名男子4月14日離開洪迪亞斯號返回崔斯坦達庫尼亞島，4月28日通報腹瀉，2天後發燒，目前情況穩定並已隔離。美聯社報導，洪迪亞斯號5月10日抵達西班牙田尼利夫島展開下船作業，17名美國乘客中有1人檢測陽性，沒有症狀；另有1名法國籍乘客出現症狀。

崔斯坦達庫尼亞島位於南大西洋，約坐落南美洲和非洲之間，是英國最偏遠的海外領地，也是世上最偏遠的有人島嶼之一，當地人口僅221人，平時醫療團隊只有2人。

英國國防部10日證實，9日出動6名傘兵，以及1名加護病房醫師與1名護理師隨隊傘降登島，並降落在島上一處布滿岩石的高爾夫球場；另空投氧氣和約3.3噸醫療物資。

負責協調行動的第16空中突擊旅指揮官卡瑞特（Ed Cartwright）形容，這是一次「非常具有挑戰性、技術要求很高的跳傘」。由於島嶼狹小、強風頻繁，傘兵必須從南大西洋上空約5000公尺處跳下，借風向後飄至島嶼邊緣降落；他說，一旦判斷錯誤，「後果就是掉進大西洋」。

英國國防部表示，這是英軍首度以傘降方式派遣醫療人員提供人道支援，除了治療疑似病例，也支援島上其他接觸者。

洪迪亞斯號在5月4日初傳漢他病毒疫情時，約150人名乘員，按世衛組織統計，截至8日為止，累計6例確診、另2例疑似病例，這8人中有3人過世。根據美聯社，洪迪亞斯號在5月2日通報疑似漢他病例之前，航程在不同停靠點陸續有乘客下船。4月24日，船上出現首起疑似漢他死亡病例後，有超過20名乘客、來自12個不同國家的乘客下船，但未進行接觸者匡列。

漢他病毒通常由鼠類傳播，多數不會人傳人，但這次在郵輪乘客身上驗出的安地斯病毒株具有傳人風險。

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英國當局9日出動6名傘兵和2醫護人員跳傘登上崔斯坦達庫尼亞島。法新社