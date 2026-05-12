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拒絕孤老！日銀髮共享住宅正夯 自由保隱私、僅安養中心半價

聯合新聞網／ 綜合報導
日本銀髮共享住宅、跨世代住宅人氣漸增。 示意圖／AI生成
日本銀髮共享住宅、跨世代住宅人氣漸增。 示意圖／AI生成

據日媒「MBS電視台」報導，日本預估在2040年獨居高齡者將突破千萬人。為解決長者孤獨與缺乏照護的問題，一種名為「高齡者共享住宅」的新型態居住模式逐漸受到歡迎。這類住宅擁有高人氣的原因主要有以下幾點：

1. 有高度生活自主權與自由

與作息嚴格規定的傳統安養院不同，共享住宅居民能完全掌控自己的生活步調。只要65歲以上、有生活自理能力，長者可以自由決定三餐的內容、時間，也沒有訪客時間的限制。

2. 擺脫孤獨感，有「剛剛好」的社交距離

許多喪偶或失去親人的長者，獨居時常感到失去生活動力。但在共享住宅中，居民可以透過共用廚房、每月聚餐交流，自然互動。大家能像朋友般聊天、互相打招呼，既不感到孤單，又保有各自獨立的私人空間。

3.大幅減輕經濟負擔

以滋賀縣「MiraiRiha瀬田」為例，每月租金僅需55,000日圓（約台幣11,000元），約只有一般安養中心或附服務高齡者住宅的一半費用，可減輕長者的經濟壓力。

4. 有適度的生活與醫療協助

雖然沒有24小時常駐的工作人員，但住宅內會定期照護專業人員或復健師到訪，帶領長者做體操並提供健康諮詢。此外，也提供定期接送至超市採買的服務，讓他們能在保有獨立之餘，獲得必要的協助。

5. 創新「跨世代共居」模式帶來活力

除了純高齡者住宅，還有如神奈川縣的「Nobishiro House」這類多世代共居的模式。該住宅以「半價租金」吸引大學生入住，條件是年輕人需定期關心長輩並舉辦茶會。這種跨世代的交流不僅可防止高齡者孤獨無援，也能讓年輕人從長輩身上獲得寶貴的人生經驗，創造雙贏互助的溫馨環境。

銀髮族 長者 超高齡社會 安養院 日本

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