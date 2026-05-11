漢他郵輪抵西班牙 後送5法人1機上現症狀 WHO：全員監測42天

「宏迪亞斯號」郵輪10日清晨抵西班牙加納利群島中最大的田尼利夫島，展開船上人員的撤離與轉運作業。法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）表示，從爆發致命漢他病毒疫情的宏迪亞斯號（MV Hondius）郵輪上撤離並於10日搭機後送回到法國的5名法國人當中，有1人出現症狀，並已對這5人實施嚴格的隔離措施。

中央社引述法新社報導，搭載撤離郵輪這5名乘客的噴射機於當地時間下午4時30分之前降落巴黎北郊的勒布爾熱機場（Le Bourget Airport）。隨後，後送他們的5輛救護車在警方護送之下前往巴黎畢夏醫院（Bichat hospital）。勒克努指出：「他們正在接受治療，並將接受檢測和健康檢查。」他將於10日晚稍晚時候發布法令，授權實施相關隔離措施，以維護民眾安全。據悉，法國境內迄未發現確診案例。

西班牙當局自10日上午7時半至8時半啟動下船作業，西班牙籍乘客首批下船，其他國籍乘客再陸續下船，期間所有乘客都配戴歐盟最高防護的FFP2口罩。確認無症狀後，包括來自美國、德國、法國、比利時、愛爾蘭與荷蘭等國乘客搭接駁車前往約10分鐘車程的田尼利夫當地機場，搭各國專機返回國家，另有30名船員留在船上，隨船赴荷蘭接受清消。「宏迪亞斯號」郵輪上合共147乘客，疏散行動預計持續至11日。

西班牙總理桑傑士9日表示，讓宏迪亞斯號在加納利群島靠岸撤離人員，並為其提供安全港口，是西班牙的責任。他在社媒X寫道，這項撤離行動「對我們國民、歐洲和國際法既是道義上，也是法律上的責任」。

世界衛生組織（WHO）表示，從宏迪亞斯號撤離的所有人員均被列為「高風險」接觸者，需接受42天醫學監控。

第一架載有從宏迪亞斯號撤離的14名西班牙籍乘客飛機，同日已飛往西班牙馬德里，並被送往一家軍醫院。

西班牙官員表示，目前船上乘客均未出現感染症狀，先接受檢測確認無症狀後，再分批搭小船上岸，接著轉乘隔離專用接駁車至機場，搭指定專機返回各自的國家。

宏迪亞斯號約150人，10日清晨抵田尼利夫島。該郵輪累計6例確診，其中3人過世，即一對荷籍夫婦及1名德國籍女子，感染的漢他病毒皆為「安地斯病毒株」（Andes strain），加劇國際疑慮。該病毒潛伏期最長可達6周。

不過世衛官員強調，就風險而言，這波疫情與2020年致命性新冠肺炎疫情不可同日而語。