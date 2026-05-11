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信件、筆記、珠寶、服裝…瑪麗蓮夢露遺物拍賣

世界日報／ 編譯俞仲慈／綜合10日電
從珠寶、服裝到信件、筆記等，一代性感女神瑪麗蓮夢露的遺物即將公開拍賣，吸引收藏家關注。（路透）
從珠寶、服裝到信件、筆記等，一代性感女神瑪麗蓮夢露的遺物即將公開拍賣，吸引收藏家關注。（路透）

一代性感女神、已故女星瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)的服裝、珠寶、信件、筆記等遺物即將公開拍賣，吸引收藏家關注。

據路透報導，這批夢露個人物品拍賣於8日起舉行預展，讓外界一窺這位好萊塢傳奇人物的私密世界，總部位於美國德州的海瑞得拍賣行(Heritage Auctions)好萊塢暨娛樂部門資深總監蔡恩斯(Brian Chanes)直言：「夢露就是一個偶像，時至今日大家仍然熱愛並崇拜她。」

本名諾瑪·珍·莫滕森(Norma Jeane Mortenson)的夢露1926年出生於洛杉磯，以一頭金髮和沙漏般的完美身材成為上世紀50年代最知名性感女星，不料1962年驟世，年僅36歲，令影迷深感遺憾。

此次拍賣訂於6月1日舉行，恰逢夢露百歲冥誕，拍賣品多為1955年至1962年間的私人物品，值得注意的是，其中還有數件從未公開過的信函、隨筆札記等涉及夢露內心世界的文件，以及夢露生前摯友、詩人諾曼·羅斯滕(Norman Rosten)與妻子海達(Hedda)的遺物，蔡恩斯強調：「這些真的很特別，因為這些拍賣品並非數十年來見到的一般拍賣物件，這是一項新發現。」

此外，拍賣品包括夢露與百老匯劇作家前夫亞瑟米勒(Arthur Miller)往來信件，揭露雙方在婚姻期間複雜的情感糾葛，以及一封從未公開、出自夢露精神醫師之手的信件，內容描述其去世前一天情況。

蔡恩斯指出，夢露拍攝「熱情如火」(Some Like It Hot)期間，在加州聖地牙哥知名渡假村「科羅納多酒店」(Hotel ⁠del Coronado)客房信箋寫下一封求助信：「就在夢露服藥過量、劇組不得不暫停拍攝前，她在信中寫道：『我覺得自己快要溺斃了』，你能從她的文字感受到痛苦。」並透露當時夢露還隨手在信箋畫出一個浸泡水中的人物，足以證明這位性感女神生前確實面臨嚴重的心理健康危機。

從珠寶、服裝到信件、筆記等，一代性感女神瑪麗蓮夢露的遺物即將公開拍賣，吸引收藏家關注。（路透）
從珠寶、服裝到信件、筆記等，一代性感女神瑪麗蓮夢露的遺物即將公開拍賣，吸引收藏家關注。（路透）

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