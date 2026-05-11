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恐怖小說七夜怪談作者鈴木光司病逝 「貞子」發文悼念「父親」

世界日報／ 編譯中心／綜合10日電
貞子是日片「七夜怪談」的恐怖角色。(圖／金馬影展提供）
貞子是日片「七夜怪談」的恐怖角色。(圖／金馬影展提供）

日本恐怖小說經典「七夜怪談」作者鈴木光司（本名鈴木晃司）8日在東京都內醫院病逝，享壽68歲。他筆下的角色「貞子」透過官方X帳號發文，悼念「偉大的父親」離世。

貞子在X帳號發文表示：「…總是火力全開、充滿驚人能量的偉大父親。這件事實在太沒有真實感，令人難以置信，我仍無法整理自己的心情。如今，我只能懷抱著父親留下的那些精采作品，誠心為他祈求冥福。真的非常感謝您。」

角川文藝編輯部也透過官方X發文悼念表示，作家鈴木光司先生於5月8日辭世，享壽68歲。敝社曾出版「七夜怪談」系列，以及「鬼水怪談」、「Edge」、「Ubiquitous」等多部作品。突如其來的噩耗令人十分悲痛不捨。由衷感謝他多年來的貢獻，祈願他安息。

鈴木光司1990年以獲得第2屆日本奇幻小說大獎優秀獎的「樂園」出道，隔年推出恐怖小說「七夜怪談」，以「看過錄影帶的人會在7天後死亡」的「詛咒錄影帶」設定迅速暴紅，被視為日本恐怖小說的里程碑。

1998年，「七夜怪談」由中田秀夫執導改編電影，松嶋菜菜子、真田廣之主演，片中經典角色「貞子」從電視機爬出的場景成為影史名場面，不僅在日本掀起熱潮，也帶動1990年代後期「J-Horror（日式恐怖片）」風潮席捲亞洲與全球。

2002年，好萊塢也推出翻拍版，讓貞子成為最具代表性的「恐怖片女主角」之一。

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